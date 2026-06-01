DeGrom logra su victoria 100 en su cuarto intento y Rangers vencen 2-1 a Cardenales

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El abridor de los Rangers de Texas Jacob DeGrom lanza en la primera entrada ante los Cardenales de San Luis el lunes primero de junio del 2026. (AP Foto/Jeff Roberson) AP

Ganador en dos ocasiones del premio Cy Young de la Liga Nacional, deGrom, de 37 años, (4-4) permitió cuatro hits y ponchó a ocho en su cuarto intento por alcanzar la histórica victoria. El derecho tuvo marca de 1-3 con efectividad de 5,72 en cinco aperturas en mayo y no ha ganado esta temporada cuando permite múltiples carreras.

Jacob Latz lanzó un noveno inning perfecto para lograr su octavo salvamento y ayudar a los Rangers a ganar su cuarto juego consecutivo.

Michael McGreevy (3-5) permitió dos carreras con cinco hits y dos bases por bolas en seis entradas, después de haber cedido ocho carreras en nueve innings en sus dos aperturas anteriores.

Masyn Winn conectó su segundo jonrón de la temporada, pegado a la línea del jardín izquierdo, ante el relevista Peyton Gray para recortar la ventaja de Texas a 2-1 en la sexta.

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FUENTE: AP