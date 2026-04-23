DeGrom logra juego con 10 ponches y en triunfo de Rangers 6-1 sobre Pirates

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El lanzador de los Rangers de Texas, Jacob deGrom, lanza hacia los Piratas de Pittsburgh en la primera entrada de un juego de béisbol el jueves 23 de abril de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutierrez) AP

Fue el 62do juego de 10 ponches en la carrera de deGrom (2-0), quien tiene una efectividad de 2,13 en seis aperturas. El derecho de 37 años, ganador en dos ocasiones del premio Cy Young, lanzó 63 de 89 pitcheos en zona de strike, permitió cinco hits y salió después de otorgar su única base por bolas.

Seager puso el marcador 6-0 en la cuarta con su jonrón de tres carreras, el sexto del año, un batazo de 382 pies jalado hacia las gradas del jardín derecho ante el novato de los Pirates Bubba Chandler (1-2).

Chandler permitió seis carreras y siete hits, ponchó a cuatro y dio tres bases por bolas.

El dominicano Oneil Cruz conectó su octavo jonrón por Pittsburgh, un cuadrangular solitario con dos outs en la quinta.

El campocorto de los Pirates Konnor Griffin disputó su último juego siendo adolescente, al irse de 4-0 el día antes de cumplir 20 años.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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