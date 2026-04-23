americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

DeGrom logra juego con 10 ponches y en triunfo de Rangers 6-1 sobre Pirates

ARLINGTON, Texas (AP) — Jacob deGrom ponchó a 10 en 5 2/3 entradas, Evan Carter conectó un jonrón dentro del parque mientras Corey Seager la sacó del estadio y los Rangers de Texas vencieron la noche del jueves por 6-1 a los Pirates de Pittsburgh en el juego decisivo de su serie de tres partidos.

El lanzador de los Rangers de Texas, Jacob deGrom, lanza hacia los Piratas de Pittsburgh en la primera entrada de un juego de béisbol el jueves 23 de abril de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutierrez)
El lanzador de los Rangers de Texas, Jacob deGrom, lanza hacia los Piratas de Pittsburgh en la primera entrada de un juego de béisbol el jueves 23 de abril de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutierrez) AP

Fue el 62do juego de 10 ponches en la carrera de deGrom (2-0), quien tiene una efectividad de 2,13 en seis aperturas. El derecho de 37 años, ganador en dos ocasiones del premio Cy Young, lanzó 63 de 89 pitcheos en zona de strike, permitió cinco hits y salió después de otorgar su única base por bolas.

Seager puso el marcador 6-0 en la cuarta con su jonrón de tres carreras, el sexto del año, un batazo de 382 pies jalado hacia las gradas del jardín derecho ante el novato de los Pirates Bubba Chandler (1-2).

Chandler permitió seis carreras y siete hits, ponchó a cuatro y dio tres bases por bolas.

El dominicano Oneil Cruz conectó su octavo jonrón por Pittsburgh, un cuadrangular solitario con dos outs en la quinta.

El campocorto de los Pirates Konnor Griffin disputó su último juego siendo adolescente, al irse de 4-0 el día antes de cumplir 20 años.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

Destacados del día

🚨 EEUU despliega tercer portaaviones en Medio Oriente y refuerza presión sobre Irán

🚨 EEUU despliega tercer portaaviones en Medio Oriente y refuerza presión sobre Irán

Arrestan a hombre trans y su pareja por secuestro internacional de menor llevado a Cuba

Arrestan a hombre trans y su pareja por secuestro internacional de menor llevado a Cuba

DECOMISAN MÁS DE 100 SACOS DE CAFÉ EN CUBA: LOS OCULTABAN ENTRE CARBÓN EN MEDIO DE LA ESCASEZ

DECOMISAN MÁS DE 100 SACOS DE CAFÉ EN CUBA: LOS OCULTABAN ENTRE CARBÓN EN MEDIO DE LA ESCASEZ

Gente pasa la noche en la oscuridad en el Malecón durante un apagón en La Habana, Cuba, el sábado 21 de marzo 2026. (AP Foto/Ramon Espinosa)

Apagón masivo en La Habana: falla eléctrica deja a varios municipios sin luz

VIRAL EN HIALEAH: Brutal pelea entre cubanos en juego de béisbol

VIRAL EN HIALEAH: Brutal pelea entre cubanos en juego de béisbol

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter