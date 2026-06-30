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DeGrom domina 7 entradas y Rangers ganan 4-2 a Guardianes con carrera de regalo

CLEVELAND (AP) — Jacob deGrom lanzó siete sólidas entradas y los Rangers de Texas aprovecharon una jugada torpe del jardinero novato de Cleveland Cooper Ingle la noche del martes para vencer a los Guardianes 4-2 y ampliar su racha de victorias a seis juegos.

El lanzador de los Rangers de Texas, Jacob deGrom, lanza durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Guardianes de Cleveland, en Cleveland, el martes 30 de junio de 2026. (Foto AP/Sue Ogrocki)
El lanzador de los Rangers de Texas, Jacob deGrom, lanza durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Guardianes de Cleveland, en Cleveland, el martes 30 de junio de 2026. (Foto AP/Sue Ogrocki) AP

DeGrom (7-5) permitió un jonrón de dos carreras de Kyle Manzardo en la primera entrada antes de volverse dominante. El derecho concedió un sencillo abriendo la segunda antes de retirar a 18 de los siguientes 19 bateadores, mejorando a 4-0 en junio.

Joc Pederson conectó un jonrón de dos carreras y Josh Jung añadió un cuadrangular solitario, mientras los Rangers, líderes del Oeste de la Liga Americana, mejoraron a 7-2 en su gira.

Recibieron una gran ayuda en la séptima entrada cuando Ingle, en apenas su segunda titularidad en las Grandes Ligas en los jardines, perdió la cuenta de los outs y lanzó una pelota en juego a las gradas, lo que permitió a los Rangers tomar ventaja de 3-2.

Con un corredor en segunda y un out, Ingle atrapó un elevado rutinario conectado por el jardinero izquierdo mexicano de los Rangers Alejandro Osuna para el segundo out. Al creer que era el tercer out, Ingle miró la pelota en su guante antes de lanzarla por encima de la red protectora hacia los aficionados.

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FUENTE: AP

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