DeGrom dijo a Rangers antes del cierre de traspasos que quería quedarse en Texas

El lanzador abridor de los Rangers de Texas, Jacob deGrom, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Marineros de Seattle, el domingo 26 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (Foto AP/LM Otero) AP

El lanzador derecho, que tiene una cláusula completa de no canje en su contrato, se refirió a reportes de que los Rangers, en mala racha, fueron contactados por al menos otro club para preguntar por su disponibilidad.

Al preguntársele si Texas le presentó algo específico sobre un posible acuerdo, deGrom, de 38 años, respondió que no entraría en detalles.

Los Rangers llegaron al primer juego de la serie del lunes por la noche en casa contra San Francisco atrapados en una racha de cinco derrotas, la peor de la temporada, que los sacó del primer lugar en el Oeste de la Liga Americana. El fin de semana fueron barridos en una serie de tres juegos en Houston, pasando de tener una ventaja de medio juego en la división a quedar a 2 1/2 juegos detrás de los Astros.

“Obviamente, el último viaje no salió bien, pero creo en este grupo y creo que podemos ganar”, comentó deGrom. “Firmé aquí para ayudar a este equipo a ganar una Serie Mundial. En el 23, el equipo pudo hacerlo, y quiero ser parte de eso en el futuro. Esa fue la razón por la que quería estar aquí. Así que quiero quedarme aquí y ayudar a este equipo a competir”.

Los Rangers hicieron un canje el lunes, al enviar al jugador utilitario Josh Smith y al lanzador derecho de ligas menores Josh Stephan a Toronto a cambio del novato zurdo Adam Macko. Smith y Macko estaban ambos con equipos de Triple-A.

DeGrom tiene marca de 7-7 con efectividad de 3,96 en 21 aperturas esta temporada, después de registrar 12-8 con efectividad de 2,97 en 30 aperturas el año pasado. Es la primera vez desde que ganó el Cy Young de manera consecutiva con los Mets de Nueva York en 2018 y 2019 que realiza al menos 20 aperturas en temporadas consecutivas.

Texas no ha llegado a los playoffs desde que ganó su único título de Serie Mundial en 2023, que fue la primera temporada de deGrom tras firmar como agente libre un contrato de 185 millones de dólares por cinco años.

DeGrom tuvo marca de 2-0 con efectividad de 2,67 y 45 ponches mientras los Rangers ganaron los seis juegos que abrió hasta finales de abril. Más adelante se sometió a una cirugía en el codo que lo mantuvo fuera hasta los últimos tres juegos de la temporada 2024.

Su contrato con Texas incluía una opción condicional para 2028 —ya activada— que será por 20 millones, 30 millones o 37 millones de dólares, dependiendo del rendimiento y la salud de deGrom.

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FUENTE: AP