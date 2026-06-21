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Defensor austríaco Stefan Posch podrá jugar ante Argentina pese a fractura de mandíbula

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — El defensor austríaco Stefan Posch estará disponible para jugar el lunes contra Argentina a pesar de sufrir una fractura de mandíbula en la victoria de su equipo ante Jordania en su presentación en este Mundial.

El austriaco Stefan Posch (5) disputa el balón con el jordano Mohannad Abutaha (20) durante su partido por el Grupo J del Mundial entre Austria y Jordania, el martes 16 de junio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Eakin Howard)
El austriaco Stefan Posch (5) disputa el balón con el jordano Mohannad Abutaha (20) durante su partido por el Grupo J del Mundial entre Austria y Jordania, el martes 16 de junio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Eakin Howard) AP

El entrenador Ralf Rangnick informó el domingo que Posch, quien completó la sesión de práctica un día antes del encuentro, tuvo que viajar dos veces a Los Ángeles para que le ajustaran la máscara protectora que le permitirá jugar pese a la lesión. Posch no necesitó cirugía.

“Está listo para jugar mañana, al igual que todos los demás jugadores", señaló Rangnick a través de un intérprete. "Luego veremos si será titular mañana o quizá ingrese durante el partido”.

Posch se lesionó la mandíbula después de chocar el martes con un jugador jordano en el triunfo de Austria 3-1 sobre Jordania en su duelo por el Grupo J en Santa Clara, California. Fue la primera victoria de Austria en un Mundial en 36 años.

En un principio se temía que el defensor de 29 años se perdería el resto del Mundial.

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FUENTE: AP

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