DeepSeek lanza una esperada actualización de su modelo de IA

ARCHIVO - La pantalla de inicio de la app de DeepSeek vista en la pantalla de un smartphone wn Beijing, el 28 de enero de 2025. (AP Foto/Andy Wong, archivo) AP

Los usuarios esperaban con gran interés la V4 de DeepSeek para probar cómo se compara con competidores de Estados Unidos como ChatGPT de OpenAI, Claude de Anthropic y Gemini de Google. Anthropic y OpenAI han acusado a DeepSeek de construir su tecnología de forma desleal a partir de la suya.

Algunos analistas del sector preveían que el nuevo modelo llegase hace más de un mes, al inicio del Año Nuevo Lunar.

DeepSeek sostiene que los nuevos modelos V4 de código abierto, que incluyen versiones “pro” y “flash”, presentan grandes mejoras en conocimiento, razonamiento y en sus capacidades “agentic”, la capacidad de realizar tareas y flujos de trabajo complejos de forma autónoma.

V4 sucede a V3, el modelo de IA lanzado por DeepSeek a finales de 2024.

Pero fue el modelo de IA especializado en “razonamiento” de DeepSeek, llamado R1, el que tomó por sorpresa a los mercados con su lanzamiento en enero de 2025. DeepSeek afirmó que era más rentable que el modelo similar de OpenAI y se convirtió en un símbolo de cómo China estaba alcanzando a Estados Unidos en avances tecnológicos.

DeepSeek indicó que la versión “V4 Pro Max” tiene un “rendimiento superior” en términos de pruebas estándar de referencia de razonamiento frente al modelo GPT-5.2 de OpenAI y a Gemini 3.0-Pro de Google. Queda “ligeramente” por debajo de GPT-5.4 y Gemini 3.1-Pro, agregó.

En cuanto a las capacidades “agentic”, la empresa china señaló que la versión “pro” de la V4 podría superar a Sonnet 4.5 de Claude y se acerca al nivel del modelo Opus 4.5 de Claude, según su propia evaluación.

La versión “flash” de V4 rinde a la par de la versión “pro” en tareas sencillas de agentes y tiene capacidades de razonamiento que se acercan mucho a la de esta, afirmó DeepSeek.

“Con base en los resultados de las pruebas comparativas, parece que DeepSeek V4 va a ser muy competitiva frente a sus rivales de Estados Unidos”, manifestó Lian Jye Su, analista principal del grupo de investigación y asesoría tecnológica Omdia.

Marina Zhang, profesora asociada de la Universidad de Tecnología de Sydney, comentó que el despliegue de la V4 de DeepSeek es un “hito crucial para la industria de IA de China”, especialmente a medida que se intensifica la competencia global en la búsqueda de autosuficiencia en tecnologías críticas.

DeepSeek ofrece un chatbot web y móvil de uso gratuito. A diferencia de los principales modelos de Anthropic, Google y OpenAI, describe su tecnología como de “código abierto” en el sentido de que permite a los desarrolladores acceder para modificarla y desarrollar sobre su tecnología central.

Tanto las versiones “pro” como “flash” de la V4 tienen una ventana de contexto de un millón de tokens —un parámetro de cuánta información puede procesar y recordar un modelo de IA— y funcionan de manera más eficiente, indicó la startup. Eso supone una mejora significativa con respecto a antes, ya que la V3 admitía una ventana de contexto de 128.000 tokens.

Un informe de Microsoft publicado en enero mostró que el uso de DeepSeek ha ido ganando terreno en muchos países en desarrollo.

Sin embargo, algunos analistas siguen siendo escépticos. Ivan Su, analista senior de renta variable en Morningstar, señaló que, si bien la V4 es una continuación “competente”, no es un avance tan grande como el despliegue de la R1.

“La competencia interna se ha intensificado de forma significativa desde el lanzamiento de la R1”, expresó. “Frente a los modelos de Estados Unidos, la propia evaluación de DeepSeek sugiere que sus capacidades se equiparan en gran medida en la mayoría de los aspectos, pero se necesitan evaluaciones independientes antes de poder sacar conclusiones definitivas”.

En febrero, Anthropic acusó a DeepSeek y a otros dos laboratorios de IA con sede en China de realizar “campañas a escala industrial” para “extraer ilícitamente las capacidades de Claude y mejorar sus propios modelos”. Afirmó que lo hicieron mediante una técnica llamada destilación, que “consiste en entrenar un modelo menos capaz con las salidas de uno más potente”. OpenAI formuló acusaciones similares en una carta a legisladores estadounidenses.

Esta semana, Michael Kratsios, asesor principal de ciencia y tecnología del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó también a empresas tecnológicas extranjeras “principalmente con base en China” de destilar sistemas líderes de IA del país y de “explotar la experiencia y la innovación estadounidenses”.

La embajada de China en Washington respondió a las acusaciones y las describió como una “supresión injustificada de empresas chinas por parte de Estados Unidos”.

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O’Brien informó desde Providence, Rhode Island.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP