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Declaran alerta roja por posibles deslaves en Chile

MONTEVIDEO (AP) — Las autoridades chilenas declararon un alerta en 10 regiones ante posibles deslizamientos de tierra.

El Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró el máximo nivel de emergencia en las regiones luego de deslaves en Las Condes. Además de esa localidad, el anuncio abarca a San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

Se trata de un aviso temprano ante el pronóstico de probables tormentas eléctricas con caída de granizo, precipitaciones moderadas a fuertes en corto período de tiempo y fuertes rachas de viento.

El Servicio Nacional de Geología y Minería en tanto, advirtió en un informe técnico que “la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es alta en precordillera, moderada en cordillera de la costa y valle longitudinal, y baja en cordillera de la región”.

El alerta roja preventivo es un estado de evacuación y movilización preventiva de recursos humanos y materiales que dispone Senapred cuando la magnitud, extensión o severidad de un evento adverso requiere la intervención coordinada de esa agencia en su totalidad.

FUENTE: AP

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