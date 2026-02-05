americateve

Declaran alerta por brote de sarampión en estado de Jalisco, una de las sedes mexicanas del Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Ante el aumento de los casos de sarampión en el estado de Jalisco, que será una de las sedes mexicanas de la Copa del Mundo, las autoridades estatales declararon el alerta sanitaria y ordenaron a partir del jueves el uso obligatorio de cubrebocas en las escuelas de la capital estatal.

La decisión coincide con el alerta epidemiológica que emitió la víspera la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ante el avance de los contagios de la enfermedad en las Américas y en particular en México, que se mantiene a la cabeza en la región con 740 casos.

La Secretaría de Salud del Jalisco dijo en un comunicado que se acordó “el uso obligatorio de cubrebocas” en los centros educativos de siete municipios de la capital estatal, Guadalajara, en los siguientes 30 días.

Las autoridades estatales no ofrecieron cifras del número de contagios que llevaron a tomar esa decisión en Jalisco, que se convirtió en el primer estado de México en extremar los controles. Desde la pandemia de coronavirus no se imponía una medida sanitaria de este tipo en México.

En Jalisco y el estado central de Aguascalientes se suspendieron recientemente las clases en 15 escuelas ante la aparición de casos de sarampión.

Esta semana la Asociación Mexicana de Vacunología instó al gobierno a tomar “acciones urgentes de prevención” contra el brote de sarampión en Jalisco al asegurar que en ese estado había 829 casos confirmados, lo que representa más de la mitad de los enfermos diagnosticados en el país en lo que va del año.

Desde 2025 comenzaron a reportarse casos de sarampión en México, en particular en el estado de Chihuahua, donde se registró un pico de la enfermedad.

El brote de sarampión en Guadalajara se da en momentos en los que se está disputando allí la Serie del Caribe de beisbol y a cuatro meses de que esa ciudad, de cinco millones de habitantes, sea una de las 16 sedes del Mundial de Fútbol que se jugará de manera simultánea en Estados Unidos, México y Canadá.

En noviembre pasado Canadá perdió el estatus de país libre de sarampión y Estados Unidos y México enfrentan el riesgo de correr la misma suerte. Sus respectivos gobiernos pidieron una prórroga de dos meses para intentar controlar el brote, aunque en enero la administración de Donald Trump se retiró de la Organización Mundial de la Salud, bajo cuyo paraguas está la OPS.

En las primeras tres semanas de este año se confirmaron 1.031 casos adicionales de sarampión en siete países de las Américas sin ninguna muerte notificada, una cifra que es 43 veces más de la registrada en el mismo periodo del año previo, informó el miércoles la OPS en un comunicado.

El gobierno mexicano lleva semanas alentando a la población a vacunarse contra esta enfermedad altamente contagiosa, pero prevenible con las dos dosis de la vacuna, y anunció la puesta en marcha de puntos de vacunación en lugares como aeropuertos o estaciones de autobuses.

FUENTE: AP

