Decisión de la Corte Suprema de EEUU desata guerra por trazar mapas electorales

La representante estatal demócrata Angie Nixon habla en voz alta en la Cámara de Representantes estatal de la Legislatura de Florida en Tallahassee, el 29 de abril del 2026. (AP foto/Mike Stewart) AP

Simon temió, días después de que la Corte Suprema desmantelara una disposición clave de la Ley de Derecho al Voto, lo que la decisión significaría no solo para los estadounidenses negros como él, sino para todo un país donde las normas políticas parecen estar desmoronándose.

Simon, quien dirige el Partido Demócrata del condado Shelby en Tennessee, comentó que la mayoría conservadora del tribunal sentó un precedente según el cual "si no estás entre los poderosos, quedas borrado del mapa".

Al debilitar un requisito que obliga a los estados a trazar distritos congresionales de una manera que dé a las minorías la oportunidad de controlar su propio destino, el tribunal intensificó la guerra nacional de redistribución de distritos, en la que demócratas y republicanos han dejado de lado décadas de tradición con la esperanza de obtener una ventaja sobre la competencia. Está previsto que comiencen esta semana nuevas sesiones en dos estados controlados por republicanos para eliminar distritos de la Cámara de Representantes representados por demócratas, y hay más en el horizonte.

Es el ejemplo más reciente de cómo el experimento democrático estadounidense ha sido llevado al límite en la década desde que Donald Trump llegó al poder. La retórica extrema se ha vuelto habitual. Ha habido un aumento de la violencia política y una oleada de asesinatos. Cinco años después del ataque del 6 de enero al Capitolio en Washington, los aliados de Trump intentan aprovechar las mismas falsedades sobre el fraude electoral para remodelar las elecciones.

Las reglas y normas que antes ayudaban a suavizar las enormes diferencias de un país indócil han cedido paso a una carrera por el poder a cualquier costo.

“Nunca he suscrito la idea de que estemos en una guerra civil, pero las guerras de manipulación de distritos y la reciente decisión de la Corte Suprema no hacen que Estados Unidos esté más unido", declaró Matt Dallek, politólogo de la Universidad George Washington. "Esto está acelerando el ambiente hiperpartidista que la gente siente en ambos bandos”.

"No más Estado de derecho"

Trump avivó el conflicto sobre la redistribución de distritos el año pasado al instar a los republicanos a redibujar los mapas congresionales para reducir la probabilidad de que su partido pierda la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

Eso fue algo sumamente inusual, ya que la redistribución de distritos normalmente solo ocurre después del censo que se realiza una vez por década para adaptar los distritos a los cambios de población. Pero en 2019 la Corte Suprema dictaminó que los tribunales federales no pueden impedir la manipulación partidista de distritos, y Trump vio una oportunidad para llevar los límites al extremo.

Una vez que estados liderados por republicanos como Texas comenzaron a cambiar los distritos, estados liderados por demócratas como California respondieron. La pelea se encaminaba a un empate hasta que la mayoría conservadora de la Corte Suprema emitió su esperada decisión en Luisiana v. Callais.

El tribunal debilitó el último obstáculo nacional que quedaba contra la manipulación de distritos: el requisito de la Ley de Derecho al Voto de que, en lugares donde las personas blancas y las minorías raciales votan de manera diferente, los distritos se tracen para dar a esas minorías la posibilidad de elegir a los representantes que prefieren.

El fallo abrió un nuevo conjunto de compuertas políticas.

Los republicanos en Tennessee planean borrar el único distrito congresional demócrata, que tiene mayoría negra y está centrado en Memphis, al dividirlo entre comunidades blancas suburbanas y rurales más conservadoras. Más de una docena de otros distritos de mayoría-minoría, principalmente en el Sur, podrían enfrentar el mismo destino.

Luisiana se movió para posponer sus primarias congresionales, previstas para el 16 de mayo, para tener la oportunidad de redibujar dos escaños demócratas de mayoría negra que antes del fallo reciente estaba obligada a mantener. Alabama intenta lograr que la Corte Suprema le permita redibujar sus dos escaños de mayoría negra.

“Deberíamos exigir que las legislaturas estatales hagan lo que la Corte Suprema dice que debe hacerse”, escribió Trump en redes sociales el domingo. “Eso es más importante que la conveniencia administrativa”.

Sostuvo que los republicanos podrían ganar 20 escaños mediante la redistribución de distritos.

Los demócratas han amenazado con tomar represalias dividiendo bastiones conservadores en estados como Nueva York e Illinois, lo que reasignaría a votantes republicanos a distritos urbanos más liberales.

Con menos límites —ya sean legales o autoimpuestos—, la gente espera que el tema se convierta en una carrera perpetua por exprimir cada ventaja posible de los mapas legislativos.

“Es difícil saber dónde termina”, señaló Rick Hasen, profesor de derecho en UCLA.

Partidarios compartieron con entusiasmo mapas colorados de California con sus 54 escaños trazados para los demócratas, o de estados del sur con solo un par de distritos demócratas. La mayoría coincidió en que, con el tiempo, será muy difícil que los demócratas sean elegidos para la Cámara en cualquier estado gobernado por republicanos, incluso si hay grandes franjas favorables a ese partido, y viceversa para los republicanos en estados gobernados por demócratas.

Eso parece poco responsable, indicó Jonathan Cervas, politólogo de Carnegie Mellon que ha redibujado mapas en nombre de jueces que revisan litigios sobre redistribución de distritos. El sistema del país, explicó, “se fundó sobre esta idea de que es gobierno de la mayoría con derechos de las minorías”.

“Ya no hay Estado de derecho en la redistribución de distritos”, manifestó Cervas. “Tiene que haber algunas restricciones, en algún lugar. De lo contrario, en realidad no tenemos elecciones”.

La mejor herramienta de los políticos para manipular elecciones

El arte arcano de trazar líneas legislativas es la herramienta más poderosa que tienen los políticos para manipular elecciones. Pueden convertir distritos en una victoria casi garantizada para su bando al dibujar líneas que recojan a la mayoría de sus votantes y a suficientes simpatizantes de la oposición como para asegurar que el otro partido no pueda ganar ese escaño ni el de al lado.

Los legisladores han usado el truco desde la fundación del país. Las manipulaciones demócratas de distritos ayudaron al partido a conservar la Cámara durante la época de Ronald Reagan. Después de las elecciones de mitad de mandato de 2010, las mayorías republicanas en las legislaturas estatales permitieron al Partido Republicano trazar distritos para asegurar el control de la Cámara incluso durante la reelección del presidente Barack Obama dos años después.

Sin embargo, eso no impidió la victoria demócrata de 2018, durante el primer mandato de Trump, cuando los demócratas recuperaron la Cámara. Fue un recordatorio de que incluso las manipulaciones de distritos más partidistas pueden sofocar cambios en la opinión pública, pero con el tiempo se agrietan cuando cambian las mareas políticas.

“Cuando intentas sacar hasta la última gota de sangre de una piedra, puedes terminar disparándote en el pie”, apuntó Michael Li, del liberal Brennan Center for Justice en Nueva York.

Las coaliciones políticas también cambian, y los votantes que un partido cree que serán confiables pueden cambiar de bando. Eso es lo que ha ocurrido en la era Trump, a medida que los demócratas han ampliado su apoyo entre votantes más acomodados y suburbanos, y los republicanos entre negros y latinos.

Aunque los republicanos no podrán explotar toda la fuerza del fallo de la Corte Suprema hasta después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, será un desafío para los demócratas encontrar suficientes escaños para contrarrestar esas ganancias.

Sean Trende, analista político que ha trazado mapas para los republicanos, coincidió en que la decisión del tribunal probablemente llevará al extremo la manipulación partidista. Indicó que ha sido difícil encontrar árbitros neutrales que frenen a los políticos que dibujan líneas para beneficiarse a sí mismos.

La tormenta que se avecina, sostuvo Trende, será más un síntoma de la polarización que su causa raíz.

“Todas nuestras instituciones están rotas. No hablamos un lenguaje político común”, expresó Trende. “Eso es lo que pasa”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP