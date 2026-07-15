Decenas de miles celebran en Argentina el triunfo de su equipo en semifinales del Mundial

BUENOS AIRES (AP) — Decenas de miles de hinchas inundaron las calles de la capital de Argentina la noche del miércoles en una explosión colectiva de éxtasis por la victoria de su selección nacional, 2-1 sobre Inglaterra, que le permitió llegar a la final de la Copa del Mundo.