Decenas de heridos en Corea del Sur por choque de un autobús contra 32 vehículos

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Al menos 57 personas estaban recibiendo tratamiento por lesiones, incluidas nueve que resultaron gravemente heridas, aunque ninguna se encontraba en riesgo de morir, según el departamento de bomberos de la provincia de Gyeonggi, que administra Seongnam.

El autobús colisionó con 32 vehículos antes de estrellarse contra la mediana que separa los carriles, indicaron los bomberos. Fotos del lugar mostraban el autobús encaramado sobre la mediana, con el parabrisas destrozado, y otros autos dañados.

La policía interrogaba al conductor del autobús, quien dio negativo en una prueba de alcoholemia y les manifestó a los investigadores que los frenos habían fallado, de acuerdo con Park Chang-gon, funcionario de la comisaría del distrito de Bundang, en Seongnam.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP