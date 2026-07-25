De visita en Damasco, el jefe de la ONU insta a la comunidad internacional a apoyar a Siria

El presidente sirio Ahmad al-Sharaa, derecha, da la bienvenida al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el palacio presidencial de Siria en Damasco, Siria, el 25 de julio de 2026. (AP Foto/Omar Albam) AP

La visita de Guterres también es la primera de un secretario general de la ONU a la Damasco, capital siria, desde 2009.

Poco después de su llegada, Guterres mantuvo conversaciones con el presidente interino de Siria, Ahmad al-Sharaa, antes de recorrer el casco antiguo de Damasco y la famosa Mezquita de los Omeyas. El jefe de la ONU también visitó la tristemente célebre prisión militar de Saydnaya, un extenso complejo justo al norte de Damasco que se ha vuelto sinónimo de algunas de las peores atrocidades cometidas durante el gobierno de la familia Assad.

La visita de Guterres se produce mientras Siria intenta recuperarse de la guerra civil que estalló en marzo de 2011 y en la que murió casi medio millón de personas, causando una destrucción generalizada cuya reconstrucción costará decenas de miles de millones de dólares.

“Acabo de llegar a Damasco para una visita de solidaridad”, publicó Guterres en X al inicio de su visita de tres días. Añadió que las Naciones Unidas están con Siria en este “momento crucial”.

“Apelo a la comunidad internacional a no escatimar esfuerzos para apoyar al pueblo de Siria”, manifestó Guterres, quien tiene previsto visitar a la fuerza de la ONU desplegada a lo largo de la frontera con Israel.

Tras asumir el poder, al-Sharaa afirmó que no tenía ningún deseo de entrar en conflicto con Israel. Pero Tel Aviv desconfiaba del nuevo liderazgo encabezado por islamistas y actuó rápidamente para tomar el control de la zona de amortiguamiento.

Israel ha lanzado cientos de ataques aéreos contra instalaciones militares sirias y ha realizado incursiones periódicas en aldeas fuera de la zona de amortiguamiento, que en ocasiones han derivado en enfrentamientos violentos con los residentes.

Al referirse a los Altos del Golán, anexados por Israel —una región que la comunidad internacional considera territorio sirio ocupado—, Guterres señaló que la ONU reconoce “sin limitaciones, que los Altos del Golán pertenecen a Siria”.

Israel capturó los Altos del Golán durante la Guerra de los Seis Días de 1967 y posteriormente los anexó en 1981. En 2019, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una proclamación que reconocía la soberanía de Israel sobre la región, revirtiendo más de medio siglo de política de Estados Unidos en Oriente Medio.

“Mantendremos firmemente nuestra posición y nuestra sólida defensa para que la comunidad internacional reconozca que lo que es sirio es sirio, y no puede ser arrebatado”, declaró Guterres a los periodistas durante una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Exteriores de Siria, Asaad al-Shibani.

Al-Shibani criticó a Israel por violar la soberanía de Siria y sostuvo que no puede haber paz regional mientras continúen las operaciones militares y la ocupación israelíes, que constituyen una “amenaza directa para la seguridad de la región”.

Guterres afirmó que deben cesar las violaciones israelíes de la soberanía y la integridad territorial de Siria, y subrayó que “lo que ocurre en la región alrededor de los Altos del Golán es totalmente inaceptable”.

Desde que las cinco décadas de gobierno de la familia Assad llegaron a su fin en diciembre de 2024, cuando combatientes liderados por hombres armados —antiguos insurgentes y milicianos— leales a al-Sharaa irrumpieron en Damasco, el país no ha podido recuperarse de la guerra y de los efectos de las asfixiantes sanciones occidentales.

Aunque Estados Unidos y Europa han levantado muchas de las sanciones impuestas durante el gobierno de Assad, el impacto sobre el terreno hasta ahora ha sido limitado. Los recortes a la ayuda internacional han empeorado las condiciones de vida de muchas personas. La ONU estima que el 90% de la población de Siria vive en la pobreza.

De acuerdo con una evaluación realizada el año pasado por el Banco Mundial, se espera que la reconstrucción de Siria cueste unos 216.000 millones de dólares.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP