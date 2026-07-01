americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

De La Fuente: Lamine Yamal está listo para jugar partidos completos con España

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Lamine Yamal ya se encuentra lo suficientemente sano como para disputar un partido completo del Mundial con España en caso de que sea necesario, aseguró el entrenador Luis De La Fuente el miércoles.

El español Lamine Yamal durante la sesión de entrenamiento antes del partido por los dieciseisavos de final del Mundial entre España y Austria, el miércoles 1 de julio de 2026, en Carson, California. (AP Foto/Andre Penner)
El español Lamine Yamal durante la sesión de entrenamiento antes del partido por los dieciseisavos de final del Mundial entre España y Austria, el miércoles 1 de julio de 2026, en Carson, California. (AP Foto/Andre Penner) AP

El extremo del Barcelona tiene apenas un gol y ha disputado únicamente 141 minutos a lo largo de los tres partidos de España durante la fase de grupos, convirtiéndose posiblemente en en la única superestrella global que no ha brillado en este Mundial. España ha limitado los minutos del joven de 18 años como parte de su recuperación de un desgarre en el isquiotibial que sufrió el pasado 22 de abril.

Cuando De La Fuente habló con los periodistas en SoFi Stadium antes del inicio de la fase de eliminación directa, había dicho que la recuperación de Lamine prácticamente había concluido mientras La Roja se prepara para enfrentar a Austria el jueves por los dieciseisavos de final.

“Lamine Yamal está para jugar todo lo que se le exija”, dijo De La Fuente. “Hemos sido muy prudentes con las recuperaciones de cada futbolista, aunque los minutos también los marca la exigencia de cada partido. Está muy bien y con muchas ganas de jugar".

Luego sonrió y añadió: “Ya veremos si juega mañana”.

Lamine sumó 24 goles y 17 asistencias en todas las competiciones con el Barça, a pesar de ausentarse de los últimos seis partidos de La Liga debido a su lesión. Luego de ingresar de cambio en los minutos finales del sorpresivo empate sin goles entre España y Cabo Verde, el joven astro marcó su primer gol en un Mundial a los 10 minutos de su primer inicio contra Arabia Saudí. Días más tarde jugó 76 minutos frente a Uruguay.

Yamal ha dejado en claro que está ansioso por demostrar su talento junto a otras de las grandes figuras que han brillado en el Mundial, desde Lionel Messi y Kylian Mbappé hasta Harry Kane, Erling Haaland y Vinícius Júnior.

España recibió más buenas noticias el miércoles, un día antes de buscar su primer triunfo en un partido de eliminación directa del Mundial desde la final de 2010.

Yerémy Pino ha tenido una recuperación “milagrosa ” después de sufrir un aparente esguince en el hombro izquierdo durante el triunfo sobre Uruguay, señaló De La Fuente. El extremo del Crystal Palace estará disponible para el duelo contra Austria.

El extremo Víctor Muñoz también está disponible después de que el fichaje del Liverpool se perdió la fase de grupos por una lesión muscular.

“Víctor ha entrenado con normalidad, pero lleva mucho tiempo sin competir”, comentó De La Fuente. “Dependiendo de cómo esté el partido, veríamos”.

No se tiene previsto que Nico Williams juegue contra Austria, pero De La Fuente indicó que la lesión en la ingle del extremo del Athletic Bilbao ha mejorado lo suficiente como para que exista la posibilidad de volver a la cancha en caso de que España alcance los octavos de final.

España perdió su primer partido de eliminación directa en cada uno de los dos últimos Mundiales, y ni siquiera logró superar la fase de grupos en 2014. Pero la selección actual tiene motivos de sobra para sentirse optimista en este certamen —si puede mantener a sus mejores jugadores en el campo.

De La Fuente ha llevado a España a títulos de la Nations League en 2023 y la Euro 2024. Sólo ha perdido dos de 45 partidos con La Roja.

España aún no ha recibido goles en tres partidos en este Mundial

___

Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gabriel Martinelli festeja tras marcar el segundo gol de Brasil ante Japón en el partido de la ronda de 16vos de final, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Martinelli marca al final del descuento y Brasil vence a Japón 2-1 en el Mundial

Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Destacados del día

Marco Rubio ordena DEPORTAR a exfuncionarios cubanos del ICAP acusados de espionaje

Marco Rubio ordena DEPORTAR a exfuncionarios cubanos del ICAP acusados de espionaje

Cuba dice estar dispuesta a dialogar con EEUU sobre inversión, migración y salud pese a sanciones

Cuba dice estar dispuesta a dialogar con EEUU sobre inversión, migración y salud pese a sanciones

Grupos de rescatistas buscan entre los escombros de un edificio que se derrumbó en los terremotos ocurridos en La Guaira, Venezuela, el martes 30 de junio de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Entre escombros y desesperación, familias de La Guaira acusan al gobierno venezolano de abandono

Bruno Rodríguez anuncia que conversaciones con EEUU no muestran progreso y lleva sanciones a la ONU

Bruno Rodríguez anuncia que conversaciones con EEUU "no muestran progreso" y lleva sanciones a la ONU

Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)

LO ÚLTIMO: 900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter