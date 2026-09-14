De la Espriella anuncia medidas de austeridad y culpa a Petro por el deterioro fiscal de Colombia

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante una ceremonia bilateral de firma de acuerdos con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Barranquilla, Colombia, el martes 8 de septiembre de 2026. (AP Foto/Fernando Vergara, Pool) AP

“Casi la mitad del presupuesto dependerá de la plata prestada”, afirmó el mandatario en una declaración nocturna a través de redes sociales. No detalló las fuentes específicas de financiamiento interno y externo a las que acudirá.

El denominado “presupuesto de la verdad” para 2027 asciende a 635 billones de pesos (206.131 millones de dólares). De estos, indicó el mandatario, 281 billones (91.217 millones de dólares), es decir, el 44% provienen de deuda, lo que “muestra con toda claridad la gravedad de lo que recibimos”.

El gobierno anterior “acudió de manera irresponsable al endeudamiento”, acusó el jefe de Estado y afirmó que “año tras año se gastó sobre ingresos que no existían”. El resultado, “es un estado con más obligaciones, más deuda y menos capacidad para responder cuando el país más lo necesita”, reprochó.

El expresidente Gustavo Petro, el primer gobernante de izquierda en el país andino, no se pronunció de inmediato sobre las afirmaciones de su sucesor, pero ha defendido en anteriores ocasiones su gestión financiera y lo que denominó una reducción “histórica” de la pobreza y la deuda externa.

“Tenemos menos deuda externa que antes, pagamos completo el crédito del FMI (Fondo Monetario Internacional) por USD $5.000 millones y pagamos otros USD $5.000 millones más”, había señalado Petro en su cuenta de X, cuando aún ocupaba la presidencia.

Más de 30 días después de asumir el gobierno, De la Espriella anunció que se adoptarán medidas de austeridad para reducir el gasto en 17,4 billones de pesos (5.630 millones de dólares). Esto incluye la disminución en compras de bienes y servicios y en proyectos de inversión, dijo.

“No vamos a seguir gastando por gastar”, declaró el gobernante. El Congreso colombiano tiene hasta el 20 de octubre para aprobar o modificar el presupuesto remitido por el Ejecutivo. De no hacerlo entrará en vigor la propuesta gubernamental. De la Espriella declaró hace poco una emergencia económica que le permite recaudar impuestos temporales para orientarlos a la recuperación de las zonas afectadas, tras el devastador terremoto de magnitud 7.4 que sacudió gran parte del país en agosto. FUENTE: AP