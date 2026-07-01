De Chocolate Avenue al Mundial. Cómo Hershey, Pensilvania, moldeó a Christian Pulisic

Una pancarta con la imagen del delantero estadounidense Christian Pulisic en el Hotel Figueroa de Los Ángeles, el lunes 29 de junio de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Chris Pizzello) AP

Estados Unidos doblegó el miércoles 2-0 a Bosnia-Herzegovina para avanzar a los octavos de final, instancia en la que enfrentará a Bélgica el lunes.

“Hershey para mí lo es todo: es de donde es mi familia, es donde crecí. Es donde aprendí a jugar. Simplemente es mi hogar”, Pulisic comentó recientemente en su cuenta de Instagram, mientras promocionaba barras de chocolate con leche Pulisic’s de edición limitada de la compañía Hershey, que llevan envolturas personalizadas con su firma.

Pulisic creció en esta comunidad del centro-sur de Pensilvania, rodeada de granjas y un paisaje ondulado, donde incluso las farolas a lo largo de Chocolate Avenue tienen forma de Hershey’s Kisses. La comunidad fue fundada en 1903 por Milton S. Hershey, el empresario y filántropo estadounidense que también construyó viviendas para los trabajadores, un hotel y un parque temático que Pulisic visitaba a menudo con su familia.

Más de 120 años después, la compañía Hershey sigue siendo el motor económico de Chocolatetown, Estados Unidos. Pero el “Hombre detrás de la barra de chocolate” ahora comparte el honor de héroe local con el futbolista apodado “Captain America”.

Las raíces de Pulisic en su ciudad natal son profundas y, durante la Copa del Mundo, su comunidad se ha volcado con él mientras Estados Unidos juega algunos de los partidos más emocionantes de su historia.

“Es bastante increíble que él haya salido de Hershey y haya jugado para mi club”, manifestó Cecelia Stefanelli, futura estudiante de primer año de Hershey High School, quien una tarde reciente pateó un balón para marcarle un gol a su padre en una cancha donde jugó Pulisic.

Los estadounidenses ganaron el miércoles por la noche su primer partido de eliminación directa en un Mundial en 24 años, al vencer a Bosnia-Herzegovina, pese a jugar con un hombre menos durante más de 35 minutos. Contaron con un Pulisic sano en acción después de que el volante ofensivo del AC Milan se perdiera el segundo partido de la fase de grupos por una lesión en la pantorrilla y jugara apenas 33 minutos como suplente en el último encuentro del grupo contra Turquía.

“Me encantaría que Estados Unidos ganara la Copa del Mundo; me haría feliz”, expresó Stefanelli, una defensa central que también juega para el club Pennsylvania Classics. Pulisic suele atribuir a la estructura y a los entrenadores de PA Classics —donde jugó durante ocho años— el haber ayudado a desarrollar sus habilidades. En 2021, regresó al club para una ceremonia de inauguración de nuevas canchas que él financió y ayudó a diseñar. Ahora se conoce como el Pulisic Stomping Grounds.

El club está ubicado en el condado de Lancaster, rodeado de granjas de pollos y de ganado lechero que desprenden un olor penetrante a alimento fermentado y estiércol.

Un día reciente, Liam Gustafson y Moussa Oumarou hicieron dominadas con un balón y se lo pasaron de un lado a otro mientras calentaban para el entrenamiento frente a un enorme collage de fotos de Pulisic que recorre desde su formación en la infancia hasta su papel como figura de Estados Unidos en la Copa del Mundo.

“Es realmente especial ver a alguien de por aquí, de donde vivimos, jugando en la Copa del Mundo”, señaló Gustafson, un delantero de 17 años que sueña con jugar fútbol profesional y considera a Pulisic su modelo a seguir. “Es muy inspirador ver a alguien que abrió el camino, para que nosotros podamos hacerlo algún día”.

El camino de Pulisic hacia el estrellato en la selección masculina de Estados Unidos pasó por Hershey

El camino hacia el fútbol se trazó temprano, ya que Pulisic siguió los pasos de sus padres. Nació en Hershey el 18 de septiembre de 1998, hijo de Kelley y Mark Pulisic, ambos exjugadores universitarios de fútbol en George Mason University. Su padre luego jugó fútbol sala profesional con el Harrisburg Heat. La familia se mudó a Inglaterra por un año mientras la madre de Pulisic completaba un intercambio docente del Programa Fulbright y su estrella en ascenso, de 7 años, jugaba para el equipo juvenil de Brackley Town.

“Tanto Mark como Kelley podrían escribir un manual sobre cómo criar a una superestrella humilde, inteligente y amable, manteniendo al mismo tiempo las relaciones familiares”, afirmó Tara Seymour, amiga de la familia y profesora jubilada de salud y educación física en Hershey Middle School. Conoció a la familia en un campamento de fútbol y se hizo muy amiga de la madre de Pulisic.

“Ella me dijo en voz baja una vez: ‘Nunca hemos visto nada igual’”. Seymour contó que se trataba de un niño que podía hacer dominadas con el balón cientos de veces cuando estaba en la escuela primaria. Pulisic, añadió, practicaba durante horas en el patio trasero de su casa, intentando imitar los movimientos de los profesionales que veía en televisión.

“Tenía una intensidad que no se podía enseñar”, recordó. “Creo que tuvo la oportunidad de hacerse profesional antes o de ir a Europa antes, y ellos se contuvieron solo para asegurarse de que, emocionalmente y en madurez, estuviera listo”.

Cuando la familia regresó a Hershey, Pulisic se unió a PA Classics a los 10 años. Doug Harris, presidente y cofundador del club, explicó que el talento de Pulisic le permitió jugar con categorías de mayor edad, y a menudo era el jugador más pequeño en la cancha.

“Creo que si reunieras a chicos en el mundo que quieren alcanzar el nivel de Christian Pulisic, tendrías millones que darían un paso al frente y levantarían la mano. Todos tienen talento; todos pueden jugar”, sostuvo Harris. “Pero hay algo fundamental en lo que Christian ha sido capaz de hacer, y le daría mucho crédito a Mark y Kelley Pulisic por eso”.

Mirando hacia el futuro del fútbol estadounidense

La única victoria de Estados Unidos en una fase de eliminación directa del Mundial había sido el 17 de junio de 2002, cuando derrotó a México 2-0 en los octavos de final en Corea del Sur. Pulisic ha dicho que el enfoque del equipo no cambiará en esta ronda y que el ambiente sigue siendo distendido pese a lo que está en juego.

“Es simplemente especial estar aquí”, dijo. “Simplemente no quieres que se termine”.

Antes del partido contra Bosnia-Herzegovina, los entrenadores de PA Classics Brittney Jakobson y Nick Jakobson llevaron a sus hijos, Declan y Camden, a patear un balón en el antiguo club de Pulisic. Los estadounidenses, dijeron, tienen posibilidades de ganar el torneo. Pero su legado va más allá del trofeo.

“Su objetivo es inspirar a una generación y es muy divertido ver que eso está ocurriendo en tiempo real… escuchar a la gente salir a ver los partidos, ver a la gente comprar las camisetas”, comentó Brittney Jakobson.

“Pulisic, obviamente, a corto plazo es una gran figura a la que seguir”, indicó Nick Jakobson. “Pero él insiste mucho en que no se trata solo de él. No se trata solo de estos cuatro años. Se trata de los próximos ocho, 12, 16. Es una visión de futuro, y están sentando una buena base sobre la que podemos construir”.

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FUENTE: AP