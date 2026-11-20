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Anthony Davis (23), de los Wizards de Washington, festeja con su compañero Trae Young tras encestar frente a los Bulls de Chicago, el viernes 20 de noviembre de 2026 (AP Foto/Paul Beaty) AP

AJ Dybantsa aportó 20 puntos, 10 rebotes y seis asistencias a la causa de Washington, que consiguió su segunda victoria consecutiva tras una racha de ocho derrotas. Trae Young sumó 16 puntos, y Kyshawn George terminó con 11.

Los Wizards tomaron el control con una racha de 12-0 en el cuarto periodo. La acción clave fue una volcada invertida de Dybantsa en transición.

La primera selección del draft de este año cerró el parcial con una bandeja que puso el marcador 89-78 con 7:31 por jugar.

Chicago se acercó a 96-94 con dos tiros libres de Nic Claxton cuando quedaban 43 segundos. Norman Powell tuvo la oportunidad de empatar el partido en los segundos finales, pero falló un tiro flotado y Young encestó dos tiros libres en el otro extremo.

Powell anotó 16 puntos por Chicago, y Buddy Hield agregó 15.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP