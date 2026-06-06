David Sullivan dimite como copresidente del West Ham ante 'acusaciones históricas' en su contra

ARCHIVO - Foto del sábado 20 de septiembre del 2025, el presidente del West Ham United David Sullivan observa un partido de la Liga Premier ante el Crystal Palace. (AP Foto/Kin Cheung, Archivo) AP

En un comunicado, el West Ham indicó que Sullivan había dejado su cargo directivo después de que se le “informara de la inminente publicación de graves acusaciones históricas”.

El club señaló que “entendía que ninguna de las acusaciones está relacionada con el West Ham United ni con ninguna de sus operaciones”.

El West Ham añadió que Sullivan negó haber cometido irregularidades, pero decidió dimitir para “evitar interrupciones” en el club mientras gestiona el asunto no revelado “en privado”.

No ofreció más información sobre cuáles podrían ser las acusaciones ni quién las presentaría.

El West Ham también publicó por separado un comunicado en relación a Sullivan.

Sullivan manifestó que había renunciado tras enterarse de “acusaciones, de hace décadas, fácticamente incorrectas y completamente falsas sobre mi vida personal, que están a punto de ser difundidas y publicadas”.

Sullivan, de 77 años, publicó revistas y películas pornográficas a finales de la década de 1970 y en la de 1980.

“Después de toda una vida dedicada a construir negocios en la industria para adultos, en la que he conocido a miles de mujeres, lamentablemente es inevitable que se presenten contra mí un pequeño número de denuncias por conducta inapropiada. Niego categóricamente estas acusaciones”, afirmó Sullivan.

“Ninguna de estas acusaciones está relacionada con mis más de 30 años en el fútbol”, añadió.

Sullivan se involucró en el fútbol cuando compró una participación en el Birmingham City en 1993. Se marchó en 2009 y un año después adquirió una participación en el West Ham.

El West Ham, con sede en el este de Londres, descendió esta temporada de la Liga Premier.

El club indicó que el director ejecutivo interino, Karim Virani, seguiría gestionando las operaciones diarias del club.

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FUENTE: AP