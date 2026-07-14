Darline Graham, hermana del fallecido senador Lindsey Graham, juramenta al Senado de EEUU

Darline Graham, hermana del fallecido senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, juramenta para completar el periodo legislativo de su hermano, en la antigua cámara del Senado en el Capitolio de Washington, el martes 14 de julio de 2026, mientras su marido Larry Nordone sostiene la Biblia. (Foto AP/J. Scott Applewhite) AP

Graham fue designada el lunes por el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, para completar los meses restantes del actual mandato de su hermano y llegó a Washington apenas un día después para asumir el cargo. Senadores, colaboradores y familiares observaron en la abarrotada cámara, muchos de ellos visiblemente emocionados, mientras Graham prestaba juramento ante el senador de Iowa Chuck Grassley, el republicano de mayor antigüedad en el Senado.

El próximo mes habrá una elección especial para elegir a un nuevo candidato republicano para las elecciones generales por el escaño de Lindsey Graham, quien buscaba un quinto mandato este año.

Darline Graham, quien será la primera mujer de Carolina del Sur en el Senado federal, nunca ha ocupado un cargo público. Ha trabajado como óptica y en diversas agencias estatales, incluida la Comisión para Ciegos de Carolina del Sur y el Departamento de Empleo y Fuerza Laboral. Está casada con Larry Nordone, pero en el Senado será conocida como Darline Graham, su nombre legal.

Manifestó el lunes que su hermano mayor, quien la cuidó cuando murieron sus padres, siempre estuvo ahí para ella. “Y ahora, yo estaré ahí para él”, expresó.

Después de prestar juramento, Graham caminó hasta el escritorio de su hermano y se colocó detrás mientras decenas de senadores de ambos partidos hacían fila para estrecharle la mano o darle un abrazo. Asistió al almuerzo semanal de los republicanos del Senado antes de la ceremonia, donde los antiguos colegas de Lindsey Graham contaron historias sobre él y le dieron la bienvenida al Senado.

Graham, de 71 años, murió inesperadamente el sábado en Washington. Un informe preliminar del médico forense indicó que sufrió un desgarro en la aorta, conocido como disección aórtica.

Uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump en el Senado, Graham era presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado y estaba previsto que se convirtiera en el principal republicano de la Comisión Judicial del Senado en el próximo Congreso. Darline Graham recibirá sus propias asignaciones en comités en los próximos días.

Graham a menudo estaba al lado de su hermano

Lindsey Graham, que no estaba casado y no tenía hijos, era excepcionalmente cercano a su hermana. Se convirtió en su tutor legal después de que murieron sus padres, cuando él tenía 22 años y ella 13. Ella aparecía con frecuencia en sus actos de campaña y lo apoyaba en discursos y anuncios de campaña, y estuvo presente cuando él presentó la documentación para su reelección a principios de este año, junto con los hijos y nietos de ella.

“A Lindsey, te extraño más de lo que puedo siquiera expresar con palabras”, dijo su hermana cuando McMaster anunció su designación. “Pero voy a hacer esto. Puedo con ello”.

McMaster dijo que ambos hablaron “en las primeras horas de la mañana del domingo” tras la muerte de Graham, y que le pidió que asumiera el cargo.

“Me preguntaba qué dirías, y me sentí honrado por la rapidez con la que viste el deber que tenías de servir”, señaló McMaster. Añadió que el presidente Trump “pensó que era una gran idea” cuando más tarde le contó su elección. Trump anunció su apoyo a que Graham ocupara el escaño a primera hora del lunes.

Los senadores dan la bienvenida a Darline Graham

El almuerzo semanal de los republicanos suele ser una discusión seria sobre la agenda de la semana. Pero el martes, los colegas de Lindsey Graham contaron historias y recordaron su sentido del humor mientras acogían a su hermana en el grupo.

“Es algo personal para nosotros”, comentó el senador de Dakota del Sur, Mike Rounds, un republicano que se sentaba junto a Graham en el hemiciclo del Senado. Dijo que los senadores también intentaron ofrecer apoyo a Darline Graham, “a quien han puesto en una situación no solo de perder a su familiar más cercano, sino también de que le pidan asumir este papel”.

Rounds dijo que Lindsey Graham, conocido por su ingenio rápido, “era todo un personaje, y era el tipo que hacía que todos sintieran que eras uno de sus amigos más cercanos”.

Varios miembros de la Cámara de Representantes de Carolina del Sur asistieron al juramento, formando fila en la parte trasera de la cámara del Senado, al igual que figuras destacadas del gobierno de Trump, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el enviado especial, Steve Witkoff. Jared Kushner, yerno de Trump, también estuvo allí.

Carolina del Sur celebra una primaria especial en agosto

Según la ley de Carolina del Sur, un período de presentación de candidaturas de una semana para una elección primaria especial comienza el segundo martes después de la muerte del candidato, o el 21 de julio.

La elección primaria especial se celebraría el segundo martes después de que cierre ese período de presentación, o el 11 de agosto. Cualquier segunda vuelta necesaria se realizaría dos semanas después, o el 25 de agosto.

A partir de ese momento, el nuevo candidato tendría poco más de dos meses para hacer campaña de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre.

Varios republicanos podrían estar considerando postularse, incluida la vicegobernadora Pamela Evette y los congresistas republicanos Russell Fry, Nancy Mace y Ralph Norman.

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Meg Kinnard contribuyó a este reportaje desde Columbia, Carolina del Sur.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP