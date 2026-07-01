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Dansby Swanson pega 3 jonrones y produce 8 carreras en paliza de Cachorros 23-3 sobre Padres

CHICAGO (AP) — Dansby Swanson conectó tres jonrones, incluido un grand slam, Michael Conforto pegó dos cuadrangulares y los Cachorros de Chicago aplastaron 23-3 a los Padres de San Diego el miércoles.

Dansby Swanson, centro, de los Cachorros de Chicago, celebra con Miguel Amaya, izquierda, y Michael Conforto después de batear un jonrón de tres cerreras durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Padres de San Diego, el miércoles 1 de julio de 2026, en Chicago. (AP Foto/Nam Y. Huh)
Dansby Swanson, centro, de los Cachorros de Chicago, celebra con Miguel Amaya, izquierda, y Michael Conforto después de batear un jonrón de tres cerreras durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Padres de San Diego, el miércoles 1 de julio de 2026, en Chicago. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Swanson logró un récord personal de ocho carreras producidas, la segunda mayor cifra en la historia de las Grandes Ligas para un jugador que batea noveno. Seiya Suzuki, Pete Crow-Armstrong y Michael Busch también conectaron cuadrangular por los Cachorros, que anotaron su mayor cantidad de carreras en un juego como locales desde 1977.

Swanson, quien conectó dos jonrones el martes, se convirtió en el primer jugador de los Cachorros con juegos consecutivos de múltiples vuelacercas desde Patrick Wisdom en agosto de 2021. Suma nueve cuadrangulares y 29 carreras impulsadas en los últimos 13 juegos.

Un día después de que Padres y Cachorros se combinaran para nueve jonrones en la victoria de Chicago 9-7 el martes, volvieron a combinarse para otros nueve, con el viento soplando con fuerza hacia el jardín central otra vez, mientras Sung-Min Song conectó el primero de su carrera por los Padres. Los Cachorros tienen marca de 14-5 esta temporada cuando el viento sopla a favor en Wrigley Field.

Los Cachorros (49-38) ganaron cinco seguidos tras barrer a los Padres (43-42), que perdieron cinco consecutivos.

El jonrón de tres carreras de Suzuki en la primera entrada lo convirtió en el cuarto jugador nacido en Japón en la historia de las Grandes Ligas con 100 en su carrera, uniéndose a Shohei Ohtani (290), Hideki Matsui (175) e Ichiro Suzuki (117).

El abridor de los Cubs, Colin Rea (6-5), permitió dos carreras con seis hits, y salió de dos atascos con las bases llenas en cinco entradas. Jordan Wicks lanzó tres entradas para su segundo salvamento.

El abridor de los Padres, Walker Buehler (5-4), permitió nueve carreras en cuatro entradas.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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