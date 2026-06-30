Dansby Swanson pega 2 de los 5 jonrones de y Cachorros vencen 9-7 a Padres

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Alex Bregman, Michael Busch y Pete Crow-Armstrong añadieron cuadrangulares para ayudar a los Cachorros a ganar por décima vez en 12 juegos.

Los dominicanos Fernando Tatis Jr. pegó dos jonrones y Manny Machadose voló la barda, mientras San Diego sufrió su cuarta derrota seguida tras una racha de cuatro victorias.

Swanson conectó un jonrón solitario ante JP Sears (1-1) en la segunda entrada para darle a los Cachorros una ventaja definitiva, y luego añadió un batazo de dos carreras frente a Ron Marinaccio en la quinta. Terminó de 4-3 con su segundo juego de múltiples jonrones en menos de una semana — conectó dos en el primer juego de una doble cartelera ante los Mets de Nueva York el 24 de junio.

El mexicano Javier Assad permitió el jonrón de tres carreras de Sheets y el segundo cuadrangular solitario de Tatis en la octava para dejar el juego con diferencia de dos carreras, pero los Padres no pudieron acercarse más. Ryan Rolison consiguió el último out para su primer salvamento.

Matthew Boyd (3-1) permitió ambos jonrones de San Diego en las primeras cinco entradas, y cedió tres carreras y ocho hits mientras ponchaba a dos.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP