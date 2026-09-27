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Dan Wilson no seguirá como mánager de los Marineros tras decepcionante temporada

SEATTLE (AP) — Dan Wilson no regresará como mánager de los Marineros de Seattle la próxima temporada, confirmaron el piloto y el equipo el domingo.

El mánager de los Marineros de Seattle Dan Wilson (izquierda) saluda a J.P. Crawford tras la victoria ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 27 de septiembre de 2026 en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson)
El mánager de los Marineros de Seattle Dan Wilson (izquierda) saluda a J.P. Crawford tras la victoria ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 27 de septiembre de 2026 en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Wilson hizo el anuncio poco después de que los Marineros completasen una victoria 7-3 sobre los Angelinos de Los Ángeles, el cierre de una decepcionante temporada de 76-86 que comenzó con esperanzas de Serie Mundial. El equipo alcanzó el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana el año pasado.

“En conjunto no logramos cumplir nuestras propias expectativas esta temporada”, manifestó en un comunicado el presidente de operaciones de béisbol de los Marineros, Jerry Dipoto. “A Dan y a mí nos importa profundamente esta organización, estos jugadores y el futuro de los Marineros. Tras muchas conversaciones, se concluyó que una nueva dirección es lo mejor para 2027 y más allá".

“Quiero agradecer a Dan por sus esfuerzos durante los últimos dos años y reconocer específicamente su papel en que nuestro club avanzara al Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2025”, agregó.

Wilson, miembro del Salón de la Fama de los Marineros que jugó como receptor para el equipo de 1994 a 2005, asumió el cargo después de que Seattle despidiera a Scott Servais el 22 de agosto de 2024.

Wilson termina con marca de 187-171 como mánager de los Marineros, con .522, el segundo mejor porcentaje de victorias en la historia del club, detrás de Lou Piniella (.542).

“He valorado la oportunidad de dirigir a este equipo los últimos dos años”, comentó Wilson en una conferencia de prensa posterior al partido. “Aunque esta temporada no ha salido como ninguno de nosotros esperaba, me enorgullece que los jugadores en el clubhouse se presentaran cada día para intentar competir y luchar en cada juego que disputaron.".

"Estoy convencido de que la temporada 2026 no refleja con precisión el talento, la pasión y el deseo de nuestros jugadores, y sé que vienen cosas buenas para este grupo”, agregó.

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Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP

FUENTE: AP

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