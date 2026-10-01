Dan libertad condicional a expolicía de Dallas que mató a hombre negro por confusión de apartamentos

ARCHIVO - La agente de policía de Dallas despedida, Amber Guyger, mira a su abogado antes de la audiencia en su juicio por asesinato en Dallas, el 25 de septiembre de 2019. (Tom Fox/The Dallas Morning News vía AP, Pool, archivo) AP

La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas, cuyos integrantes son designados por el gobernador Greg Abbott, rechazó la solicitud inicial de libertad condicional de Amber Guyger en 2024, pero aprobó su caso pese a las objeciones de la familia de la víctima, Botham Jean, la primera vez que fue elegible para volver a solicitarla.

Guyger, de 38 años, fue declarada culpable de asesinato por la muerte de Jean, de 26, ocurrida en 2018. Jean, un contador originario de la nación insular caribeña de Santa Lucía, estaba comiendo un tazón de helado cuando Guyger entró en su vivienda y le disparó. Guyger fue arrestada tres días después del tiroteo y fue despedida antes de su juicio por asesinato.

Se enfrentaba a una pena de hasta cadena perpetua o tan baja como dos años tras las rejas. Inicialmente, los fiscales pidieron al jurado una condena de 28 años de prisión.

El incidente atrajo una amplia atención por las extrañas circunstancias y porque fue uno de una serie de tiroteos contra hombres negros a manos de policías blancos. La audiencia de sentencia de Guyger también incluyó una impactante escena en la sala cuando el hermano de Jean y la jueza negra que presidía el caso abrazaron a Guyger, que sollozaba.

En el juicio, Guyger declaró que, tras un largo turno de trabajo y aún con el uniforme puesto, subió al apartamento de Jean —que estaba en el cuarto piso, directamente encima del suyo en el tercero— y encontró la puerta sin seguro. Afirmó que pensó que el apartamento era el suyo y que Jean era un intruso cuando sacó su arma de servicio y entró.

El abogado de derechos civiles Lee Merritt indicó el jueves que la familia de Jean “se opuso firmemente a esta libertad condicional”.

“Se levantaron una y otra vez para pedir que se cumpliera la condena completa. Una sentencia de 10 años ya era una fracción de lo que se perdió. Liberar a la señora Guyger luego de siete años hace que esa pérdida parezca aún menor a los ojos del sistema. No es menor”, expresó Merritt.

En 2024, un jurado ordenó a Guyger pagar a la familia de Jean casi 100 millones de dólares en un juicio civil federal.

Al conceder su liberación, la junta indicó que revisó una “plétora” de información en su caso.

La junta señaló que el historial de Guyger no incluía un patrón documentado de arrestos o condenas por violencia o agresión, y que mostraba que completó programas de su plan de tratamiento en prisión para conseguir y mantener un empleo cuando sea liberada.

La junta indicó que el sistema penitenciario estatal determinará cuándo será liberada. Funcionarios del Departamento de Justicia Penal de Texas no respondieron a solicitudes de comentarios el jueves.

El equipo de defensa legal de Guyger tampoco ha respondido a peticiones de comentarios. La policía de Dallas indicó que el departamento no desempeñó ningún papel en la solicitud de libertad condicional de Guyger ni en la decisión de liberarla.

“El Departamento de Policía de Dallas entiende que esta decisión puede traer una atención y emoción renovadas en torno a la trágica muerte de Botham Jean. Nuestros pensamientos siguen con la familia Jean y con todos los afectados por su pérdida”, señaló el departamento.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP