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Dan despedida masiva a arzobispo en el sur de Perú, fallecido días antes de la visita de León XIV

LIMA (AP) — Cuando falta poco más de una semana para el esperado arribo del papa León XIV a Perú, la comunidad católica despidió el domingo al arzobispo de Cusco, monseñor Richard Alarcón, quien falleció a los 74 años mientras se preparaba para recibir al pontífice.

Un hombre sostiene una fotografía del fallecido arzobispo de Cusco, Richard Alarcón, durante su procesión fúnebre el domingo 1 de noviembre de 2026, en la catedral de Cusco, Perú. (AP Foto/Percy Hurtado)
Un hombre sostiene una fotografía del fallecido arzobispo de Cusco, Richard Alarcón, durante su procesión fúnebre el domingo 1 de noviembre de 2026, en la catedral de Cusco, Perú. (AP Foto/Percy Hurtado) AP

La ciudad de Cusco —ubicada 571 kilómetros (345 millas) al sureste de Lima— será uno de los sitios que visitará León XIV, quien también acudirá a Callao, Chiclayo, Santa Cruz y Pucallpa.

Alarcón, que pertenecía a la congregación franciscana, falleció el viernes a consecuencia de una “larga enfermedad”, según la arquidiócesis de Cusco. El papa Francisco lo nombró arzobispo de Cusco en octubre de 2014.

León XIV expresó sus condolencias a la Iglesia y al pueblo peruanos a través de una carta suscrita la víspera, la cual fue leída el domingo durante las exequias del prelado, a quien llamó un “abnegado pastor”.

Una presencia masiva de fieles marcó la despedida de Alarcón, cuyos restos recorrieron el centro de Cusco en un féretro blanco que fue llevado en hombros por varios sacerdotes, mientras una colorida lluvia de pétalos lo cubría a su paso. Sus restos fueron depositados en la catedral de la ciudad.

El pontífice visitará Perú entre el 11 y 16 de noviembre, parte de una gira que incluye Uruguay y Argentina.

El máximo representante de la Iglesia católica, cuyo nombre es Robert Prevost, nació en Estados Unidos y pasó décadas efectuando labores misioneras en Perú, por lo que su presencia en el país genera gran expectativa.

El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori decretó esos días como no laborables, pero deberán recuperarse.

Se están construyendo grandes estatuas para su visita, y algunos negocios fabrican camisetas, dulces e incluso una cafetería ofrece el rostro del papa en sus tazas de capuchino.

FUENTE: AP

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