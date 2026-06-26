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Dan a cadena perpetua al autor del ataque de 2024 en mercado navideño en Alemania

BERLÍN (AP) — Un médico saudí fue declarado culpable el viernes de cargos que incluyen asesinato y condenado a cadena perpetua por el ataque en que embistió con un auto contra un mercado navideño en la ciudad alemana de Magdeburgo en 2024, que dejó seis muertos.

El acusado Taleb al-Abdulmohsen, centro, es llevado al tribunal de Magdeburgo, Alemania, el viernes 26 de junio de 2026. (Klaus-Dietmar Gabbert/dpa vía AP)
El acusado Taleb al-Abdulmohsen, centro, es llevado al tribunal de Magdeburgo, Alemania, el viernes 26 de junio de 2026. (Klaus-Dietmar Gabbert/dpa vía AP) AP

El acusado, Taleb al-Abdulmohsen, de 51 años, fue juzgado en noviembre en el tribunal estatal de la ciudad oriental. El tribunal determinó que tiene una culpabilidad “particularmente grave”, reportó la agencia de noticias alemana dpa. Eso significa que no podrá optar a la libertad tras 15 años, como suele ocurrir en Alemania.

Cinco mujeres y un niño murieron, y muchas más personas resultaron heridas, en el ataque del 20 de diciembre de 2024, que duró poco más de un minuto.

Los investigadores han señalado que el ataque se cometió con un BMW X3 alquilado, que alcanzó velocidades de hasta 48 km/h (30 mph) durante la embestida. Indicaron al presentar la acusación formal que el acusado no estaba bajo los efectos del alcohol y que, al parecer, actuó por insatisfacción con el resultado de una disputa legal y el fracaso de varias denuncias penales. También han afirmado que planeó el ataque sin cómplices.

Las autoridades han señalado que el sospechoso no encaja en el perfil habitual de los autores de ataques extremistas. El acusado se describió como un exmusulmán muy crítico del islam y, en redes sociales, manifestó apoyo a la ultraderecha. Anteriormente había llamado la atención de las autoridades por conductas amenazantes, pero no se sabía que hubiera cometido actos de violencia.

La embestida con auto en Magdeburgo fue uno de una serie de ataques, en que participaron inmigrantes, que llevaron la migración al primer plano de la campaña para las elecciones nacionales de Alemania en febrero de 2025. El acusado llegó a Alemania en 2006 y había recibido la residencia permanente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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