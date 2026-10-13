Damian Lillard vuelve a la cancha con los Trail Blazers con algo que demostrar

El base de los trail Blazers de Portland Damian Lillard avanza con el balón en el encuentro de pretemporada ante los Warriors de Golden State el miércoles 7 de octubre del 2026. (AP Foto/Ali Gradischer) AP

Lillard regresa esta temporada con los Trail Blazers de Portland tras pasar unos 16 meses rehabilitándose de la lesión que sufrió mientras jugaba para los Bucks de Milwaukee.

“Recuerdo la noche en que me pasó. Volví a mi casa y estaba viendo los momentos destacados del resto de los partidos de playoffs. Y recuerdo que estaba viendo uno de los programas en la televisión, y decían: ‘Esto es lo último que veremos de Dame Lillard tal como lo conocemos’”, contó Lillard. “En ese momento, eso como que me encendió, ¿sabes? No porque sienta que necesito demostrar algo, sino porque soy alguien que se levanta y voy a pelear cada vez”.

Lillard firmó un contrato de tres años y 42 millones de dólares para volver a los Blazers en julio de 2025, después de pasar dos temporadas con los Bucks. El nueve veces All-Star había disputado las primeras 11 temporadas de su carrera con Portland, que lo seleccionó con la sexta elección global en el draft de la NBA de 2012.

Lillard promedió 24,9 puntos y 7,1 asistencias en su última temporada con los Bucks, pero jugó solo 58 partidos debido a una trombosis venosa profunda. Se lesionó el tendón de Aquiles durante la serie de primera ronda de playoffs de Milwaukee contra Indiana.

Lillard se incorpora a un equipo en transición. Tiago Splitter, el entrenador que asumió la temporada pasada después de que Chauncey Billups fuera arrestado en una investigación federal por apuestas y llevó a los Blazers a los playoffs, siguió su camino hacia los Bulls de Chicago, y Portland contrató al exasistente de los Timberwolves Micah Nori.

Los Blazers también se están ajustando al estilo del nuevo propietario Tom Dundon, quien tomó el control antes de que terminara la temporada pasada. Durante el verano, el equipo despidió a más de 70 empleados.

Lillard y Morant entusiasmados por jugar juntos

Los Blazers adquirieron a Ja Morant en la temporada baja para unirse a Lillard, Scoot Henderson y Jrue Holiday. Ha habido especulaciones sobre cómo Morant, quien busca un nuevo comienzo tras dejar a los Grizzlies y ha sido elegido dos veces al All-Star, coexistirá en el perímetro con Lillard, el máximo anotador histórico de los Blazers.

Durante el primer partido de pretemporada del equipo este mes, una victoria 123-118 sobre Golden State, Lillard y Morant jugaron 19 minutos cada uno: Lillard anotó 15 puntos y Morant aportó ocho unidades y cinco asistencias.

A Lillard no le preocupan los roles y sostiene que habrá más opciones para los Blazers y más desafíos para los rivales.

“Si recibo el balón y lo avanzo para dárselo a Ja Morant, me siento bastante bien con eso. Y si lo avanzo para dárselo a Deni Avdija, también me siento bien con eso. Y para ambos, si están atacando el aro, atacando la pintura, y luego sacan el balón hacia mí para el triple, creo que deberían sentirse genial con eso”, explicó Lillard. “Así que, para todos nosotros, si simplemente hacemos lo correcto y jugamos de la manera correcta, habrá muchas oportunidades en las que eso se presente”.

Morant ha promediado 22,4 puntos en su carrera, pero solo ha jugado 79 partidos en las últimas tres temporadas debido a lesiones y suspensiones, incluida una sanción de 25 partidos por mostrar un arma en una transmisión en vivo.

El jugador de 27 años busca nuevos aires y quiere demostrar que los escépticos están equivocados, al igual que Lillard. Ambos se respetan mutuamente, y Morant elogió a Lillard por su liderazgo y ética de trabajo.

“Mi trabajo es simplemente tratar de hacer su trabajo más fácil”, señaló Morant. “Tratar de quitarle algunos de los, ya sabes, problemas o las dobles marcas. Tomar algunas de esas miradas, darle miradas más fáciles, y con la forma en que está lanzando el balón. No creo que eso sea un problema en absoluto”.

Lillard, quien tiene un promedio de carrera 25,1 puntos y 6,7 asistencias, dijo que se siente completamente sano después del prolongado tiempo fuera.

“Soy capaz de hacer lo que sea que necesite hacer. Pero en esta etapa, no creo que tenga que matarme en la temporada regular, tratando de jugar 37, 36, 35 minutos si no es necesario”, manifestó. “Ya sabes, tenemos muchos bases. Tenemos mucha capacidad en la posición de base, y no creo que deba ser necesario que yo tenga que jugar 35 minutos. Pero para responder a tu pregunta, definitivamente puedo jugar la cantidad de minutos que necesite jugar y estoy preparado para hacerlo”.

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FUENTE: AP