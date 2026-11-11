americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Damian Lillard anota 25 puntos y Trail Blazers apalean 123-103 a Thunder

PORTLAND, Oregon, EE.UU. (AP) — Damian Lillard anotó 25 puntos y los Trail Blazers de Portland rompieron una racha de dos derrotas al apalear el martes 123-103 al Thunder de Oklahoma City.

Damian Lillard, de los Trail Blazers de Portland, festeja tras encestar un triple ante el Thunder de Oklahoma City, el martes 10 de noviembre de 2026 (AP Foto/Craig Mitchelldyer)
Damian Lillard, de los Trail Blazers de Portland, festeja tras encestar un triple ante el Thunder de Oklahoma City, el martes 10 de noviembre de 2026 (AP Foto/Craig Mitchelldyer) AP

Deni Avdija sumó 24 puntos, ocho asistencias y seis rebotes para los Blazers en el primero de dos partidos consecutivos en casa contra Oklahoma City.

Shai Gilgeous-Alexander totalizó 26 puntos con 8 de 22 en tiros de campo por el Thunder, que había ganado cuatro compromisos seguidos. Gilgeous-Alexander también capturó ocho rebotes, pero falló sus cuatro intentos de triple y no jugó en el cuarto periodo.

El Thunder no cuenta con varios jugadores clave por lesiones, incluidos Jalen Williams (tobillo), Chet Holmgren (rodilla) y Cason Wallace (hombro). Jaylin Williams se perdió su cuarto partido por espasmos en la espalda.

Oklahoma City, que venía de una victoria por 114-75 sobre Washington el sábado, adquirió el domingo al escolta/alero Nique Clifford procedente de Sacramento. Clifford entró desde el banquillo e hizo su debut con el Thunder al inicio del segundo cuarto. Anotó con una bandeja invertida al comienzo del último periodo.

_____

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El futbolista portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto luego de que el VAR le anuló un gol en un partido de la Liga de Naciones entre Portugal y Gales en Lisboa, el 24 de septiembre de 2026. (AP Foto/Armando Franca, archivo)

El astro portugués Cristiano Ronaldo anuncia su retiro del fútbol internacional

Kylian Mbappe del Real Madrid celebra tras anotar en el encuentro de la La Liga ante el Racing de Santander el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Miguel Oses)

Mbappé vuelve a marcar y Real Madrid gana para seguirle los pasos al Barcelona

Destacados del día

CRISIS AÉREA EN CUBA! DIEZ AEROPUERTOS SEGUIRÁN SIN COMBUSTIBLE PARA AVIONES HASTA DICIEMBRE

CRISIS AÉREA EN CUBA! DIEZ AEROPUERTOS SEGUIRÁN SIN COMBUSTIBLE PARA AVIONES HASTA DICIEMBRE"

María Elvira Salazar es declarada ganadora en Miami tras recuento de casi 248.000 votos

María Elvira Salazar es declarada ganadora en Miami tras recuento de casi 248.000 votos

Florida investiga posible financiamiento de Cuba y China a los Socialistas Democráticos de América

Florida investiga posible financiamiento de Cuba y China a los Socialistas Democráticos de América

MARCO RUBIO LANZA NUEVA ADVERTENCIA A LA DICTADURA DE CUBA: Tienen que despertar y cambiar de rumbo
ULTIMA HORA

MARCO RUBIO LANZA NUEVA ADVERTENCIA A LA DICTADURA DE CUBA: "Tienen que despertar y cambiar de rumbo"

ARCHIVO - El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, escucha al presidente Donald Trump mientras este habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, el 24 de marzo de 2026. (Ap Foto/Alex Brandon/Archivo)

PETE HEGSETH ENFRENTA OCHO CARGOS DE IMPEACHMENT: de la guerra con Irán a la captura de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter