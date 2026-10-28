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Curry anota 44 puntos y los Warriors aguantan para vencer a Timberwolves 119-114

MINNEAPOLIS (AP) — Stephen Curry anotó 44 puntos, su máximo de la temporada; el novato Yaxel Lendeborg sumó 26, y los Warriors de Golden State resistieron el miércoles para imponerse 119-114 a los Timberwolves de Minnesota, que no contaron con el escolta lesionado Anthony Edwards.