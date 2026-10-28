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Curry anota 44 puntos y los Warriors aguantan para vencer a Timberwolves 119-114

MINNEAPOLIS (AP) — Stephen Curry anotó 44 puntos, su máximo de la temporada; el novato Yaxel Lendeborg sumó 26, y los Warriors de Golden State resistieron el miércoles para imponerse 119-114 a los Timberwolves de Minnesota, que no contaron con el escolta lesionado Anthony Edwards.

Stephen Curry, de los Warriors de Golden State, alcanza un balón en el encuentro ante los Timberwolves de Minnesota, el miércoles 28 de octubre de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)
Stephen Curry, de los Warriors de Golden State, alcanza un balón en el encuentro ante los Timberwolves de Minnesota, el miércoles 28 de octubre de 2026 (AP Foto/Abbie Parr) AP

Los Warriors han ganado dos duelos seguidos tras comenzar la campaña con un registro de 0-3, mientras que Minnesota ha perdido dos partidos consecutivos después de arrancar 3-0.

Fue la primera prueba para Minnesota para ver cómo se vería su alineación sin Edwards. Los Timberwolves anunciaron el martes que su astro se perdería un periodo prolongado tras una cirugía artroscópica en la rodilla derecha.

Edwards promedió 33,3 puntos en los primeros cuatro partidos de Minnesota.

Curry encestó 11 de 27, incluidos seis triples, y acertó 16 de 16 tiros libres. Además, capturó ocho rebotes y repartió seis asistencias.

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FUENTE: AP

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