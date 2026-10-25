Cunningham guía a los Pistons invictos con un 106-93 sobre los 76ers de LeBron

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Paul Reed, derecha, de los Pistons de Detroit, encesta bajo la presión defensiva de LeBron James, izquierda, de los Sixers de Filadelfia, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 25 de octubre de 2926, en Filadelfia. (AP Foto/Chris Szagola) AP

Los Pistons mejoraron a 3-0 en su primer partido sin el pívot All-Star Jalen Duren, quien se perderá al menos dos semanas por una distensión en el isquiotibial derecho. Duren se lesionó en la primera mitad de la victoria de Detroit sobre Miami el viernes.

Los Pistons lideraron de principio a fin ante un equipo de los Sixers que jugaba en la segunda noche de una serie de partidos consecutivos y no contó con los titulares Joel Embiid y VJ Edgecombe. Embiid no jugó para descansar, una noche después de lograr un triple-doble contra Milwaukee. VJ Edgecombe se perdió el partido por una contusión abdominal.

Tyrese Maxey encabezó a los Sixers con 29 puntos y James aportó 18. Los Sixers perdieron por primera vez después de arrancar con tres victorias al hilo.

Una de esas victorias incluyó una remontada de 29 puntos contra Cleveland que quizá les dio a los Sixers y a sus aficionados la convicción de que podían reaccionar otra vez cuando los Pistons se adelantaron por 21 en la primera mitad.

A diferencia de su remontada contra Cleveland, los Sixers encadenaron varias canastas para meterse en el partido, pero nunca tomaron la delantera.

James, de 41 años, de vuelta en la alineación después de no jugar contra los Bucks para descansar la espalda, se abrió paso para conseguir tres bandejas consecutivas como parte de una racha de 9-0 que ayudó a los Sixers a recortar la diferencia a 56-44 al descanso. Después de que se acercaron a cinco, Cunningham encestó dos triples seguidos que ampliaron de nuevo la ventaja a nueve puntos, y los Pistons estaban arriba por 10 al final del cuarto.

Duncan Robinson encestó un triple en el cuarto periodo —metió cinco de los 14 triples de Detroit— que apagó el ánimo de otra reacción de los Sixers que había reducido la diferencia a cuatro puntos. Los Pistons abrieron el partido con una racha de 15-1 y la ampliaron a 56-35 en el segundo cuarto. ___ Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP