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Cunningham anota 33 puntos y ayuda a los Pistons a aplastar por 124-91 a Hornets

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Cade Cunningham anotó un máximo de temporada de 33 puntos, Duncan Robinson sumó 24 gracias a seis triples y los Pistons de Detroit vencieron el lunes 124-91 a los Hornets de Charlotte para su tercera victoria consecutiva.

El base de los Pistons de Detroit Cade Cunningham avanza hacia la canasta ante el delantero de los Hornets de Charlotte Brandon Miller en el encuentro del lunes 2 de noviembre del 2026. (AP Foto/Nell Redmond)
El base de los Pistons de Detroit Cade Cunningham avanza hacia la canasta ante el delantero de los Hornets de Charlotte Brandon Miller en el encuentro del lunes 2 de noviembre del 2026. (AP Foto/Nell Redmond) AP

Cunningham encestó 13 de 20 tiros de campo y aportó siete asistencias, cinco robos y cinco rebotes en tres cuartos. No jugó en el cuarto periodo.

Brandon Miller terminó con 17 unidades para los Hornets, y Naz Reid añadió 13.

Los Pistons estuvieron al frente durante la mayor parte del partido y ampliaron una ventaja de 11 tantos al descanso a 98-75 al final del tercer cuarto, después de acertar 13 de sus primeros 24 triples. Detroit no bajó el ritmo en el cuarto periodo en el que Robinson y Kevin Huerter encestaron triples en posesiones consecutivas para estirar la ventaja a 29 lo que llevó al entrenador de los Hornets, Charles Lee, a vaciar su banca.

Cunningham hizo daño a los Hornets de varias maneras —en penetraciones en transición, triples, tiros en suspensión girando y pases cruzados de lado a lado para dejar a sus compañeros con canastas fáciles.

Los Hornets nunca pudieron encontrar ritmo en ataque pese al debut de temporada del base Coby White.

White, señalado como el reemplazo de LaMelo Ball a principios de esta pretemporada, se perdió los primeros siete partidos por una distensión en la pantorrilla. Terminó con siete puntos tras acertar 3 de 8 tiros en 16 minutos.

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