Culture Wars sobre su debut en México: “Hemos estado esperando esto”

Culture Wars, la banda texana de rock alternativo, se prepara para debutar en la Ciudad de México y Monterrey con su primera gira internacional este fin de semana, aunque no será su primera vez en el país.

El vocalista Alex Dugan dijo que han estado "planeándolo por un tiempo, pensando en ello y asegurándonos de que todo salga bien, ¿sabes? Y ahora todo está encajando y estamos como: ‘Muy bien, ¡hagámoslo!’”.

“Últimamente hemos estado abriendo mucho para otras personas. Así que ya tengo una cafetería favorita. Ya tengo un local para el almuerzo que me gusta”, señaló sobre sus sitios predilectos en México.

En 2025, Culture Wars fueron abridores de Keane y Wallows, presentándose en la capital, Monterrey y Guadalajara, ahora dan el gran salto como solistas con la gira de su álbum “Don’t Speak” en el Foro Puebla de la capital y el Foro Tims de Monterrey.

“Todos lo pasarán genial”, anticipó Dugan. “Queremos algo que sea, ya sabes, divertido y emocionante. Y que la gente lo disfrute mucho, pero que también sea diferente a lo que solemos hacer”.

Los integrantes de Culture Wars también han tenido oportunidad de viajar como turistas a playas como Cancún, Puerto Vallarta y Playa del Carmen. Previo a sus conciertos en México, se presentaron con su gira en Seattle, San Francisco y Dallas, en su natal Texas.

“También hay cierto tipo de nervios, pero en el buen sentido, ¿sabes?, como si estuvieras emocionado por una cita o algo así”, confesó Dugan.

El primer álbum

“Don’t Speak” ha tenido muy buena recepción desde su lanzamiento en abril y algunas de sus canciones ya suman millones de escuchas. Para Culture Wars llegó en un momento de madurez en el que ya habían recorrido bastante camino en vivo.

“Siempre dije que no queríamos sacar un álbum hasta que hubiera un público que lo quisiera, al que le importara un álbum”, señaló el vacalista.

Conserva su sonido retro de los 90s presentado en sus lanzamientos anteriores de sencillos como “Heaven”, “Wasting My Time” y “Slowly”. Con una mezcla de garage, happy punk, pop y también, al ser de Texas, un poco de country. Aunque remite a épocas anteriores, sus creaciones son totalmente contemporáneas. En “Don’t Speak” sus letras vienen directo de las vivencias de Alex.

“Y entonces, lo de los 90 es simplemente porque crecimos en los 90 y es lo que nos gusta, no es intencional, y lo demás, quiero decir, es simplemente cómo crecimos y lo que nos gustaba escuchar, todo se mezcla”, afirmó.

La canción “Miley” tiene un sonido más retro, como de música de los 80 y surgió de la pandemia, cuando Dugan dijo que hacía lo que todos hacían cuando no había nada que hacer: “Emborracharse lo más posible”.

“A Dave se le ocurrió el ritmo de batería que sonaba un poco a los 80, la parte de sintetizador llegó después y no recuerdo haber cantado nada de mi voz, pero me desperté al día siguiente y la canción completa estaba ahí, así que pensé: ‘¡Qué genial!’”, dijo. “Y creo que el hecho de que sea diferente a todo lo demás es precisamente por lo que funciona en el álbum y por lo que, creo, funciona lo que hacemos”.

La canción titular, “Don’t Speak”, es una de sus más populares entre sus escuchas; al principio Dugan no estaba muy convencido de ella, pero sus compañeros, que incluyen a David Grayson (batería), Caleb Contreras (guitarra), Josh Stirm (guitarra), Dillon Randolph (bajo), la querían.

“Yo pensé: ¿En serio? ¿Esa? Quizás debería mejorar mi voz o algo así. Me dijeron: No, no. Está bien. Y a partir de ahí, la banda hizo que sonara como debía sonar”, explicó. “Así que es una de esas cosas en las que la banda me llevó, me arrastró, pataleando y gritando, pero tenían razón. Y por eso estamos en una banda, ¿no? Por eso todos elegimos estar juntos”.

El nombre de la banda, dijeron, surgió porque sus integrantes tienen orígenes y vidas muy distintas que están en una “guerra cultural” interna.

Compartir título con la canción “Don’t Speak” de No Doubt no fue un problema para ellos.

“Definitivamente me gustaba No Doubt desde el principio. Creo que cuando nos dimos cuenta de que el título sería el mismo, todos dijeron: ‘Pero eso fue hace 30 años’. ¿Sabes a lo que me refiero? Es hora de algo diferente”, dijo.

Una de sus canciones más llamativas es “(Tokyo)”, pues en su letra nunca mencionan a Tokio. Dugan la escribió estando de gira en Japón como abridores de LANY y donde dijo que vivieron experiencias increíbles como comer sushi con un chef, pero una noche en el hotel comenzó a extrañar a su esposa que se quedó en Estados Unidos.

“Originalmente el demo se llamaba ‘Tokyo Dome’, que es, ya sabes, el gran estadio, porque bromeábamos con que queríamos tocar allí. Así que no queríamos llamarla ‘Tokyo Dome’. Simplemente la pusimos entre paréntesis. Así que está en su propio domo pequeño”, dijo. “En realidad es una canción sobre extrañarla incluso cuando todo parece ir bien, se trata de la gente con la que quieres compartir cosas”.

“Lies” es una de las canciones más desgarradoras y antiguas de la banda, la regrabaron para el álbum y surgió por el rompimiento de una relación previa.

“Sobre todo ahora en la nueva versión, ya sabes, al final, cuando canto, me exige mucho a la voz. Lo uso como, bueno, como lo hacía John Lennon. Es más bien una especie de meditación, pero ese tipo de meditación a gritos para liberar energía. Así que uso toda la tensión que tengo en directo y la canalizo”, afirmó el vocalista.

Entre las favoritas de los fans también está “It Hurts”, que es totalmente lo contrario, una canción muy feliz. Dugan la escribió a partir de lo que observó en un restaurante celebrando el cumpleaños de su esposa.

“Estábamos en el Hotel Beverly Hills cenando por su cumpleaños, fue algo muy bonito, y yo estaba mirando a todas esas mujeres divorciadas en el bar que buscaban a su próxima conquista, y pensé: ‘¡Oh, Dios mío!’”, señaló.

FUENTE: AP