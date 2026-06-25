Cultivos de hoja de coca alcanzaron las 261.000 hectáreas en 2024, según reporte ONU

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El informe concluye que se “refleja una estabilidad del área sembrada a nivel nacional”, dado que, aunque hubo un aumento, fue menor al observado en años anteriores, como entre 2022 y 2023, en el que el crecimiento del área sembrada fue del 10%, indicó.

Además, la “estabilidad del área sembrada” con la hoja de coca —materia prima de la cocaína— se debe a una “compensación entre el incremento en zonas de frontera” como Nariño, fronterizo con Ecuador, y Catatumbo, fronterizo con Venezuela, mientras que se redujo en otras zonas del suroeste.

El informe de 2024 se esperaba desde hace meses, ya que usualmente se reportaba el año inmediatamente anterior; sin embargo, se retrasó luego de que el presidente Gustavo Petro manifestara su inconformidad con la metodología utilizada en la medición realizada por la UNODC.

Para el reciente informe se excluyó la producción potencial de cocaína, una estimación de la cantidad de cocaína que podría producirse con el área de cultivo ilícito, y aclaró que en la medición anterior la estimación no permitió “reflejar el ritmo de las variaciones” de las condiciones de producción y le atribuyó en un sólo año los cambios que se dieron durante varios años.

Petro se mostró conforme con el informe, en el que participa el Ministerio de Justicia, porque consideró que “muestra la realidad” de los cultivos de hoja de coca hasta ese año. Aseguró en su cuenta de la red social X que en su gobierno se “detuvo el crecimiento de cultivos de hoja y comenzó su descenso desde el 2024, en el último año comenzaron a descender”.

En su gobierno, Petro dio un giro en la política antinarcóticos, alejándose del prohibicionismo que considera que no ha sido efectivo para acabar con una problema de décadas y enfocando su estrategia en las incautaciones, que en el 2024 alcanzaron las 889 toneladas de cocaína, y en la persecución a los capos de las drogas, mientras ofrecía programas legales a los pequeños cultivadores.

Petro ha dicho que el narcotráfico es motor de la violencia que siembran en el país los grupos armados ilegales que se disputan sus lucrativas rentas. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien se posesionará el 7 de agosto, propone dar un vuelco a la política de drogas. Abogado, empresario y sin experiencia en cargos públicos, De la Espriella asegura que no va a permitir que salga más cocaína de Colombia y quiere fumigar con herbicidas biológicos los plantíos de hoja de coca. Además, se inclina a la política antidrogas del presidente estadounidense Donald Trump, incluyendo los bombardeos a embarcaciones que presuntamente trafican drogas. El informe resalta que Norteamérica, Europa Occidental y Central son los mayores mercados de cocaína del mundo, aunque los mercados de Asia y África cobran cada vez más relevancia. FUENTE: AP