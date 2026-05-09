Cuidado con los consejos de salud en redes sociales. Así puedes verificar su fiabilidad

ARCHIVO – Varios jóvenes usan sus teléfonos celulares para mirar redes sociales en Sydney, el 8 de noviembre de 2024. (AP Foto/Rick Rycroft, Archivo AP

En una nueva encuesta del Pew Research Center se concluye que cerca de 4 de cada 10 adultos en Estados Unidos —y alrededor de la mitad de los menores de 50 años— obtienen información de salud a través de redes sociales o podcasts.

Los investigadores también analizaron los perfiles en redes sociales de 6.828 influencers de salud y bienestar con al menos 100.000 seguidores. Solo cerca de 4 de cada 10 indican tener formación como profesionales de la salud. Aproximadamente un tercio se describió como “coach”, cerca de 3 de cada 10 se definieron como emprendedores y alrededor de 1 de cada 10 citó su propia experiencia de vida, como ser madre o padre.

Pese a la amplia variedad de niveles de experiencia, cerca de la mitad de las personas que obtienen información de salud y bienestar de influencers dijeron que estos les ayudan a comprender mejor su propia salud, mientras que aproximadamente un tercio afirmó que no ha marcado mucha diferencia. Cerca de 1 de cada 10 señaló que les provocó más confusión.

Los expertos dicen que un poco de escepticismo es clave al interactuar con publicaciones sobre ejercicio, salud mental y salud personal. Estos son sus consejos para ser un consumidor más inteligente.

Los expertos indicaron que la mayor señal positiva es cuando las credenciales de un influencer son fáciles de encontrar en su perfil. Desconfía del “coach” de relleno que no puede demostrar su formación.

Courtney Babilya, especialista certificada en ejercicio médico y entrenadora personal con más de 430.000 seguidores en Instagram, ha visto lo siguiente con respecto al contenido sobre maternidad: “Alguien tiene un bebé y de repente ya es coach de embarazo”.

“Debemos tener cuidado con personas que tienen experiencia en una cosa y de pronto se convierten en ‘coach’ de eso”, advirtió.

Ser coach es un modelo de negocio, no una señal de formación. Babilya comparte su propia experiencia al lidiar con una enfermedad crónica en internet, pero la mantiene separada de su asesoramiento profesional.

“Tienes la obligación de asegurarte de que no estás dándole a alguien una idea falsa o difundiendo un mensaje que no vaya a ser aplicable para todo el mundo”, señaló.

No caigas en el impacto viral

Si te despierta emociones fuertes, detente. Para quienes no pueden acceder a atención médica o sienten que sus médicos no los escuchan, una opinión fuera de lo común podría parecer una respuesta largamente buscada. En la encuesta de Pew se encontró que el 53% de las personas sin seguro obtuvo información de salud en redes sociales, frente al 38% de quienes sí tenían seguro.

Pero quienes intentan compartir información médica adecuada en internet no buscan provocar miedo ni sorpresa, explicó la doctora Fatima Daoud Yilmaz, ginecobstetra en Stony Brook Medicine en Nueva York, cuya popular serie de videos “Feminine Aisle” califica productos de farmacia.

Aun si la persona tiene experiencia, pregúntate: ¿habla fuera del alcance de sus conocimientos? ¿Lo que dice coincide con el consenso científico?

“Cuando se trata de algo como la salud, la medicina o la ciencia, no todas las opiniones valen lo mismo”, afirmó Daoud.

Hay que estar atentos a afirmaciones exageradas o tajantes, especialmente en los primeros segundos del video, cuando los influencers se esfuerzan por captar tu atención, añadió Babilya.

La terapeuta en ejercicio y autora Nedra Glover Tawwab indicó que un lenguaje ambivalente es una buena señal. En sus videos sobre límites y salud mental, matiza con “quizá”, “a veces”, “tal vez”, en lugar de diagnosticar a sus 1,8 millones de seguidores en Instagram.

Tawwab señaló que, si sientes que encontraste un diagnóstico en internet, esa es la señal para buscar a un profesional.

Sigue el rastro del dinero del influencer

La gente en redes sociales gana dinero y, para algunos, es su medio de vida.

“No significa que toda la información que publican esté sesgada, pero debería indicarles a los consumidores de esa información que la tomen con cautela, porque sí tienen un incentivo financiero para impulsar información como esta”, explicó Daoud.

La plataforma de Babilya ahora es un trabajo de tiempo completo y la forma en que ayuda a mantener a su familia. Aceptar colaboraciones y acuerdos con marcas no fue una decisión fácil, pero hace que su trabajo sea sostenible.

Babilya afirmó que su prioridad es ser transparente con su audiencia y asegurarse de que sus anuncios estén claramente identificados.

Deja de desplazarte por la pantalla de forma pasiva

Los expertos también recomiendan hacer una pausa para revisar las fuentes del video. Busca ciencia de referencia. Babilya advirtió que algunas publicaciones no verifican bien los datos y citan estudios que no tienen nada que ver con lo que el influencer afirma.

Aplica el mismo criterio que usarías al evaluar una compra en internet. Observa la conversación en general alrededor del consejo, como si estuvieras leyendo reseñas de un producto, sugirió Tawwab.

Según la encuesta de Pew, dos tercios de los usuarios dijeron que se topan con el contenido por casualidad, en lugar de buscarlo.

Si quieres controlar tu feed, tendrás que invertir tiempo y un esfuerzo constante, afirmó Ash Milton, de la Universidad de Minnesota, quien estudia cómo los usuarios navegan la información de salud mental en internet.

“Tienes que trabajarlo, porque el algoritmo está diseñado para el consumo pasivo”, afirmó Milton.

Puedes usar “Palabras ocultas” en Instagram o “No me interesa” en TikTok para filtrar cierto contenido, aunque Milton señala que TikTok quizá no sepa exactamente qué parte del video no te interesa. Usa tu propia reacción como un barómetro para limitar contenido preguntándote: ¿la información de salud realmente es aplicable y útil para tu vida, o solo resulta fácil de identificar?

Encuentra un médico en quien confíes

Confirma con un profesional de la salud de confianza antes de actuar en función de cualquier cosa que veas en internet.

Los influencers pueden decir cualquier cosa, mientras que los profesionales médicos son responsables ética y legalmente de tu atención y “pueden enfrentar consecuencias profesionales y personales por el consejo que te den”, indicó Daoud.

“En última instancia, habla con el profesional médico que te conoce”, recomendó.

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El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP