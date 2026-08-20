americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cuestionan a agencia de EEUU tras alerta sobre trabajo forzoso en República Dominicana

SAN JUAN (AP) — La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) enfrentó cuestionamientos el jueves luego que un grupo de vigilancia advirtiera que el trabajo forzoso persiste en los campos de caña de azúcar en la República Dominicana, que exporta grandes cantidades de azúcar y otros productos a Estados Unidos.

En 2022, la agencia federal estadounidense había impuesto una prohibición a las importaciones de azúcar y otros productos elaborados por Central Romana Corporation, Ltd., al acusar a la empresa de aislar a los trabajadores, retener salarios y propiciar condiciones abusivas de trabajo y de vida.

Sin embargo, la prohibición fue levantada el año pasado bajo el gobierno del presidente Donald Trump, lo que desató una protesta que se reavivó cuando la organización sin fines de lucro Corporate Accountability Lab publicó un informe el martes en que señaló que el trabajo forzoso persiste. El informe se publicó tras más de tres años de investigaciones.

El senador Ron Wyden, demócrata de Oregon, envió una carta el jueves a la CBP solicitando información sobre los motivos de la revocación de la prohibición. Acusó a la agencia de parecer “haber abandonado abruptamente sus propios procedimientos administrativos establecidos”.

“Eludir los procesos estándares de aplicación de las normas comerciales para corporaciones con conexiones políticas y propiedad de multimillonarios socava la integridad de la política comercial de Estados Unidos”, escribió Wyden.

Solicitó expedientes administrativos, recomendaciones finales y otros documentos relacionados con el caso.

The Associated Press solicitó comentarios a la agencia, que reconoció la solicitud enviada por correo electrónico, pero aún no había hecho declaraciones.

“Garantizar que los mecanismos de aplicación de las normas comerciales de Estados Unidos sean inmunes a la interferencia política y cumplan con los requisitos legales es fundamental para asegurar que el trabajo forzoso no ingrese ilegalmente en la cadena de suministro de bienes comprados inadvertidamente por empresas y consumidores estadounidenses”, sostuvo Wyden.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En esta imagen proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias se ve fuego en un lugar alcanzado por un bombardeo ruso en Pechenihy, región de Járkiv, Ucrania, el martes 18 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias via AP)

Ucrania lanza una ofensiva de drones contra Moscú; misiles rusos matan a 10 en un pueblo ucraniano

Esta imagen, distribuida por Vantor muestra humo en una vista general de una infraestructura portuaria en Novorossiysk, Rusia, el 12 de agosto de 2026. (Imagen satelital©2026 Vantor vía AP)

Drones ucranianos alcanzan una gran refinería rusa a casi 1.300 kms de la frontera y causan incendio

Destacados del día

Acusado de matar a machetazos a un cubano en Tampa también es cubano: nuevos detalles del crimen

Acusado de matar a machetazos a un cubano en Tampa también es cubano: nuevos detalles del crimen

Cubana Empleada de Fresco y Más en Homestead es arrestada por fraude organizado dentro del supermercado

Cubana Empleada de Fresco y Más en Homestead es arrestada por fraude organizado dentro del supermercado

Hijastro de Díaz-Canel controló en Madrid una empresa dedicada a negocios e inversiones internacionales

Hijastro de Díaz-Canel controló en Madrid una empresa dedicada a negocios e inversiones internacionales

MANUEL MARRERO DEFIENDE LA APERTURA ECONÓMICA DE CUBA: La soberanía no es negociable

MANUEL MARRERO DEFIENDE LA APERTURA ECONÓMICA DE CUBA: "La soberanía no es negociable"

TIKTOKER CUBANO pro Castrista comparecerá ante tribunal de Sarasota tras ser arrestado por presunto DUI

TIKTOKER CUBANO pro Castrista comparecerá ante tribunal de Sarasota tras ser arrestado por presunto DUI

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter