Cucurella se une al Real Madrid el día que debuta en el Mundial con España

El zaguero español Marc Cucurella en el arribo de la selección para el Mundial, el viernes 5 de junio de 2026, en Chattanooga, Tennessee. (AP Foto/George Walker IV) AP

Cucurella, de 27 años y uno de los jugadores más fácilmente reconocibles del mundo por su largo cabello rizado, firmó un contrato de seis años, informó el Madrid, por una cifra que la BBC situó en 60 millones de euros (70 millones de dólares).

Podría ser el primero de una serie de fichajes que realice el Madrid tras contratar a José Mourinho como entrenador la semana pasada y la reelección de Florentino Pérez como presidente del club. Pérez ya manifestó que quiere fichar al central del Liverpool Ibrahima Konaté y al lateral derecho del Inter de Milán Denzel Dumfries.

Cucurella llegó a Chelsea procedente de Brighton en 2022, el año en que el club londinense fue adquirido por su actual propiedad estadounidense, y se ha consolidado como uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, destacándose para que España conquistase la Eurocopa 2024.

Forma parte de la selección de España en el Mundial de Norteamérica. La Roja debuta el lunes contra Cabo Verde en Atlanta.

Chelsea precisa vender a algunos de sus principales jugadores este verano tras no lograr clasificarse para ninguna competición europea la próxima temporada.

Cucurella se expuso al cuestionar, en una entrevista con The Athletic en marzo, la decisión del club de despedir al entrenador Enzo Maresca en enero.

“En el momento en que Maresca se fue, tuvo un gran impacto en nosotros", dijo. "Estas son decisiones que toma el club. Si me lo preguntaran a mí, no habría tomado esta decisión. Para hacer un cambio así, lo mejor es esperar hasta el final de la temporada”.

Chelsea se desinfló en la segunda mitad de la temporada y acabó décimo en la Liga Premier, además de ser eliminado por el Paris Saint-Germain con un global de 8-2 en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Cucurella inició su carrera profesional en el gran rival del Madrid, el Barcelona. También jugó con Eibar y Getafe antes de marcharse a Inglaterra en 2021, inicialmente con Brighton.

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FUENTE: AP