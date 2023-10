Yan Crey, el joven reguetonero cubano condenado a 14 años de prisión en el Combinado del Este por participar en las protestas del 11J

Martí Noticias intentó contactar a la casa productora Jesse Global en busca de declaraciones sobre este artista pero al momento de publicar esta nota no ha recibido respuesta alguna.

CAR-GEN CUBA-EEUU-PROTESTAS Associated Press

De acuerdo al grupo de monitoreo Justicia 11J, el joven fue inicialmente acusado de desórdenes públicos, atentado y daños, con una petición fiscal de 22 años de privación de libertad.

Muchos reparteros como él armaron sus propios equipos y encandilaban a los jóvenes con su música y sus bailes en plazas, parques y fiestas de la capital cubana.

“El reparto es hoy la expresión más viva de la sensibilidad popular cubana y es también la banda sonora de la disidencia cívica de la isla. Algunos se expresan de manera más frontal, otros lo hacen de modo más oblicuo”, opinó el escritor y periodista cubano, exiliado en Estados Unidos, Carlos Manuel Álvarez.

“Pero yo creo que detrás de todo eso está la célula rítmica de la música cubana, expresándose de un modo muy potente en el reparto, que es no solo un género musical, sino que es también una conducta social y una expresión, una expresión muy tajante, muy descarnada de lo que son los cubanos hoy, de lo que también felizmente somos, no solo del sentido trágico de nuestra vida política”, afirmó Álvarez.

El reparto o la música repartera es un movimiento musical que nació en Cuba, fusionado con ritmos urbanos e influenciado por los sonidos tradicionales de la cultura cubana.

“Es un género bastante popular. El repartero pasó de ser un término social a volverse un término musical”, señaló el rapero Carlos Bravo Marrero "Charly Mucharrima", desde La Habana.

“En Cuba, muchas instituciones le han abierto fuego al género, y a muchos artistas también, se escudan detrás de que, si el discurso es muy ofensivo y yo creo que en algunos casos sí, y otros son muy buenos. De alguna forma, tratan de tapar todo el desastre cultural que hay en Cuba en estos momentos”, aseguró el artista.

"Los argumentos de las autoridades culturales, cuando de deslegitimar el reparto se trata, acuden a que usa un lenguaje vulgar, a veces indecente, no acorde con el hombre nuevo que se pretende forjar en el país”, detalló.

“Yo creo que la narrativa de los reparteros no es precisamente crítica porque no hay un debate o no hay un análisis, solo hay una exposición de la realidad. Es decir, no lo hacen desde la conciencia, lo hacen desde la espontaneidad, pero el hecho de exponerlo ya es una forma de crítica y eso de por sí va contra el guion que tienen las instituciones, por eso es que se han vuelto tan reticentes a aceptar el género”, subrayó Charly Mucharrima.

“Con la música repartera tú ves el desastre que hay en la juventud, lo que están pensando los muchachos, cuáles son sus pretensiones a través de su discurso, te dice cómo está la sociedad cubana. Se pretende visualizar a Cuba como una potencia en la educación y te das cuenta que el nivel cultural que hay es nefasto”, afirmó.

El cantante cubano Eliexer Márquez Duany "El Funky" habló sobre el caso de Flores Brito.

"Él canta reparto. Esta es la música que ha revolucionado la juventud en Cuba. Es una pena, que él y muchos artistas más estén presos por salir a manifestarse pacíficamente. Es increíble cómo pueden echarle tantos años a un muchacho tan joven", afirmó el rapero ganador de dos Latin Grammy por su participación en "Patria y Vida".

Cuba tiene al menos seis artistas encarcelados por motivos políticos, de acuerdo a la compilación de Cuban Prisoners Defenders.

FUENTE: Martínoticias - Yolanda Huerga