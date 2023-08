VIDEO: Mercenarios cubanos en la invasión rusa a Ucrania piden regresar a Cuba: "Esto ha sido una Estafa"

"Somos unos muchachos de 19 años, estamos en Rusia supuestamente por un contrato, pero todo ha sido una estafa, un engaño ", dijeron en declaraciones en video publicadas por el youtuber Alain Paparazzi Cubano, quien no precisó las identidades de los jóvenes.

"Nos dijeron que (íbamos) para la construcción, para arreglar las casas devastadas por la guerra, trincheras, escombros. Todo ha sido una estafa. No nos han pagado, no tenemos los pasaportes, no tenemos documentos. Se quedaron con todo nada más llegamos aquí", añadieron desde la habitación de un hospital que tampoco identificaron ni los cubanos ni el youtuber que recibió el video.