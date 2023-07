Viceprimer ministro cubano propone criar peces en estanques de barrios para la alimentación familiar

Las palabras del funcionario se dan a conocer después que la viceministra de la Industria Alimentaria, Mydalis Naranjo Blanco, dijera a fines de junio ante las cámaras de la televisión oficial que los mares que rodean a Cuba no tienen los peces suficientes para satisfacer el consumo de los cubanos.

Posterior a ello, DIARIO DE CUBA encontró que sí hay producción pesquera en Cuba, pero no para los habitantes de la Isla. Solo a Canadá, China y España el régimen cubano exportó en 2022 alrededor de 66,43 millones de dólares en productos del mar, incluyendo pescado y mariscos. Nada de ello está a la venta para los habitantes del país.

Asimismo, el economista cubano Pedro Monreal recordó que, pese a haberse incrementado desde 2017 las sumas destinadas al sector pesquero en la Isla, es visible la "poca efectividad" de tales inversiones.

"Actualmente, la pesca dista mucho de ser una fuente importante de proteína animal en Cuba. El desplome de las importaciones de pescado y una estancada captura de pescado de plataforma ha aumentado la dependencia de una pesca de acuicultura poco dinámica", comentó Monreal en Twitter, acompañando su hilo con gráficos elaborados a partir de las cifras oficiales publicadas por la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

Según esos gráficos, desde 2017 la inversión en la pesca en Cuba se incrementó, hasta alcanzar en 2021 el 0,6% de la inversión total en Cuba. Pese a ello, después de sumar casi 30.000 toneladas capturadas en 2015, la cantidad ha disminuido, para cerrar 2021 con menos de 20.000 toneladas.

"Más allá de la invocada baja densidad de especies de plataforma, las restricciones internacionales de zonas de pesca y la descapitalización del sector pesquero, se observa la poca efectividad de inversiones que, a pesar de crecer desde 2017, no aumentan la oferta", finalizó Monreal.

Solo la inoperancia del modelo económico cubano y la preferencia por exportar lo poco que se captura (aunque no se sabe en qué se reinvierten los millones obtenidos en esas ventas) explican que Cuba pasara de ser la nación latinoamericana con mayor consumo de pescado per cápita en 1958, a tener un consumo de pescado total per cápita equivalente a apenas el 18% del consumo promedio mundial per cápita de 45,2 libras (en 2021), según la FAO.

A juzgar por esas cifras, los cubanos de la Isla solo consumen un promedio de 8,3 libras (3,8 kilogramos) de pescado al año, según el propio Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL).

El consumo en Cuba se derrumbó de 35,2 libras de pescado en 1989 (cuando era aún mantenida por Moscú), a 9,4 libras en 2014, cifra muy distante de las 26,4 libras que como mínimo recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Luego cayó a las 8,3 libras citadas.

FUENTE: diariodecuba.com