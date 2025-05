Turista paga por un "despojo" en plena calle en Cuba y el video se vuelve viral

La escena fue registrada por la usuaria @live.love.lil555 , quien acompañó la publicación con un comentario irónico: “Cuando la gringa me pide una limpieza y cojo una mata cualquiera y le cobro 300 pesos”. En el video, se observa al joven rodeando a la mujer con una rama mientras realiza gestos que simulan un ritual espiritual. El acto, claramente espontáneo y con tono humorístico, ha sido visto por miles de usuarios y ha generado diversas opiniones entre la comunidad digital .

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos usuarios aplauden el gesto como una muestra de ingenio y humor, otros lo ven como una burla o una forma de aprovecharse de la buena fe de los visitantes. Comentarios como “¡Pues parecerá chiste, pero ese toque de Aña y esa vuelta, esa chica ya resolvió!”, o “No me da risa, la verdad que me da pena por ella”, evidencian la diversidad de opiniones que ha generado el video.