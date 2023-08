Ibis La Madrina subrayó la urgencia de enfrentar los desafíos emocionales que tienen los jóvenes en el país y pidió fuerzas para que no se rindan ante las dificultades. “Ojo a los padres, no pierdan de vista a sus hijos. Son momentos duros, no se confíen que está el diablo rondando en nuestros jóvenes sin futuro”, aseguró al terminar su mensaje.