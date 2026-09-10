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Cuba flexibiliza la producción agrícola y amplía la operación privada en el sector

LA HABANA (AP) — Aunque la mayor parte de la tierra en Cuba seguirá siendo de propiedad estatal, un conjunto de leyes dispuso que campesinos y usufructuarios tendrán mayor capacidad para producir, vender a precios de mercado y exportar de manera directa sus productos.

El gobierno informó el jueves que puso en vigor unas 20 nuevas normas y reglamentos sobre la agricultura y el uso de la tierra. Las leyes forman parte de las históricas medidas de apertura económica aprobadas en junio por el Parlamento y el Partido Comunista de Cuba (PCC).

En años recientes un conjunto de leyes ya había permitido de manera restringida la entrega de tierras del Estado a particulares. Las nuevas normas flexibilizan su uso y amplían el régimen de usufructo, indicó al periódico oficial Granma, Telce González Morera, viceministro de Agricultura.

Entre las novedades se permitirá la entrega de tierras a personas jurídicas —estatales, mixtas o privadas— y se reconocerá a los usufructuarios las viviendas construidas en los terrenos, un reclamo de los últimos años.

Las cooperativas agropecuarias podrán asumir operaciones de comercio exterior por sí mismas y obtener financiamiento bancario y tendrán autonomía para fijar precios y recibir inversión extranjera.

Por otra parte, los productores podrán comercializar sus bienes sin pasar por los intermediarios estatales obligatorios y se creará un Banco Agrícola para financiar al sector.

En junio el Parlamento y el PCC aprobaron 176 medidas de apertura a la iniciativa privada que rompieron con décadas de estatismo para muchos sectores de la isla en un intento por revitalizar la economía, semiparalizada por un cerco energético y financiero impuesto por Estados Unidos.

FUENTE: AP

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