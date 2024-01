Supremo Consejo de la Masonería en Cuba expulsa al Gran Maestro tras robo de 19 mil dólares

El documento del Consejo señala que Urquía Carreño "comenzó a realizar desde su posición de Gran Maestro de la Gran Logia de Cuba no pocos ataques contra el Supremo Consejo del Grado 33º para la República de Cuba, desvirtuando maliciosa y reiteradamente no solo la atención del tema principal sino también la narrativa de los hechos de manera pública".

Además, expone que el ex Gran Maestro mintió "en más de una ocasión al Muy Poderoso Soberano Gran Comendador del Grado 33º para la República de Cuba sobre la forma en que sucedieron los hechos, el descubrimiento posterior y sus reales intenciones".

Urquía Carreño argumentó tras la desaparición del dinero que no informó a la policía cubana porque creía que una cifra tan significativa "no debía estar fuera del banco". Respecto a no hacer público el robo, sostuvo que la divulgación generaría un "descrédito para la institución".