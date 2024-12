Sin comida, pero con amor: El emotivo mensaje navideño de Ulises Toirac para Cuba

El humorista también envió un mensaje esperanzador a los cubanos, reconociendo las dificultades que enfrentan en el contexto actual. “Este es el espíritu que les deseo a todos los cubanos en este año tan jodido. Se puede no ser feliz en toda la acepción de la palabra, pero albergar armonía da paz interior. Puede que no haya comida en nuestras mesas (como aquellas que recuerdo, jamás las he vuelto a tener), pero no podemos permitirnos que no haya amor”, destacó.