Se incendia una moto eléctrica en plena vía pública de Holguín

El hecho ocurrió frente a Motor Centro, un taller estatal de automóviles. Un trabajador del local apagó el incendio con un extintor, pero ya era tarde.

Las llamas, que provocaron una inmensa columna de humo negra divisada en toda la ciudad, dejaron en cenizas a la moto de la que solo quedó la estructura metálica.

El fuego se produjo tras la explosión de la batería de litio de 60 amperes que utilizaba la carbonizada motorina marca Bucatti.

Según el dueño, la reparación de la batería, que incluyó celdas nuevas, le costó 60 dólares. Por recomendación del técnico, el hombre dio la vuelta a la manzana en la motorina para comprobar el arreglo.

Se INCENDIA una motorina a plena luz del día, en una calle de HOLGUÍN

“Sentí salir humo y una candela que, si no corro, me enciendo junto con la motorina. No me dio tiempo a nada. Traté de abrir el asiento para sacar la batería, pero no pude”, comentó el afectado quien finalmente cargó con lo que quedaba de la moto en un carretón tirado por un mulo.

Hechos como este son frecuentes en Cuba, donde las motos eléctricas son populares debido a la escasez de combustible y la crisis del transporte.

Según Mario, quien trabaja como técnico en uno de los talleres privados para motorinas en la ciudad de Holguín, los desperfectos con las baterías se deben al mal trabajo de los reparadores.

Entre los principales errores señalados por Mario resalta la unión de las baterías con alambre y estaño en vez de hacerlo con soldaduras de punto. Enfatiza que las “celdas tienen que ser del mismo tipo y serie y así se evita una explosión”.

También recomienda no desconectar el Battery Management System (BMS), un dispositivo de seguridad que al detectar anomalías en el funcionamiento de la batería impide su carga.No obstante, aconsejan evitar reparar la batería cuando llega al fin de su vida útil. “Lo mejor es comprar una nueva”, enfatiza el técnico.

Pero desde un inicio ha inquietado a los clientes el déficit de baterías en la red comercial lo que ha cuadriplicado su precio en el mercado negro.