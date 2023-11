Salud Pública de Granma se pronuncia sobre juicio contra médicos de Bayamo por la muerte de un paciente

Salud Pública dice que los profesionales imputados se encuentran en libertad y no han sido inhabilitados del ejercicio de la profesión. También, que "el proceso penal se encuentra pendiente de sentencia que dicte el Tribunal Provincial como resultado de la valoración de la prueba practicada en el juicio; la que una vez notificada, puede ser recurrida por las partes ante el Tribunal Supremo Popular".

La Dirección de Salud Pública de Granma dijo que "el proceso se ha desarrollado con apego a las garantías establecidas en las leyes y otras disposiciones normativas".

Para cerrar su declaración, admitió que "los hechos han generado preocupación en parte del personal de la salud y en nuestro pueblo", pero acusó a "personas que carecen de información objetiva sobre el caso" de haber "distorsionados" de sucedido.

Los médicos juzgados son Rafael José Sánchez Vázquez, Yoandra Quesada Labrada, Ristian Solano, Elizabeth Silvera, William Pérez Ramírez y Henrry Rosales Pompa, según la información que publicó la semana pasada el médico exiliado Alexander de Jesús Figueredo Izaguirre en sus redes sociales.

"Nosotros vamos a sentar en el banquillo de los acusados a los verdaderos culpables de las muertes de miles de personas, por pasarse la vida haciendo hoteles, comprando autos de turismo, y dejando al pueblo desprovisto de medicinas y a sus médicos de armas de trabajo", afirmó Figueredo Izaguirre.

Al ofrecer los detalles sobre el juicio "a puertas cerradas" a que estaban siendo sometidos los seis cirujanos, Figueredo Izaguirre dijo que los médicos procesados "trataron de hacer magia para salvar la vida del paciente y, por no contar con muchos recursos, fatalmente falleció".

Esta semana, la cirujana Yoandra Quesada, una de las profesionales enjuiciadas, contó algunos detalles del caso en un audio en el que terminó llorando.

Quesada explicó detalles médicos de la situación del paciente de solo 23 años, para cuya atención tuvo que movilizar recursos propios, como suturas, y utilizar otros que no eran los más adecuados, pero eran con los que contaban.

"No hay levín, no hay sondas. En el hospital, de nada, no hay cara, no hay corazón, no hay disciplina. Estaba estallado el riñón izquierdo (del paciente), estallado también el vaso. Pusimos drenaje, adecuado o no, el que teníamos. Aspiradora deficiente", dijo la doctora.

"Los fiscales no saben ni pinga (…) No hay servicio de cirugía, todo el mundo se quiere ir, no hay medicina interna, no hay otorrinos, no hay nadie. Todos tus compañeros se van y estás trabajando solo y sin materiales, expuesto a que te mate un día un familiar desesperado. Nadie ve eso y son capaces de imputarte impericia, acción negligente. ¿Qué saben ellos? ¿Cómo se llenan el corazón para hacernos esto?", dice Quesada entre sollozos.

En comentarios a la reacción oficial de la Dirección de Salud Pública de Granma, varios usuarios acusaron a las autoridades de falta de transparencia y ocultar la realidad que golpea a todo el sistema.

Tania Pérez Ramírez escribió: "¿Por qué los que han denunciado esta ignominia carecen de información objetiva? ¿Cuál es la información que falta? ¿Si es una información verídica, por qué no la exponen? ¿Cuáles son los nombres de los expertos en materia de Derecho que aseveran que se han respetado todas las leyes y procesos? ¿Por qué después de hace dos años se abre este proceso judicial?".

Para Marcia Rodríguez, las autoridades acusan a personas de distorsionar los hechos, pero ocultan información e intentan soslayar esta por todos los medios.

La organización Prisioners Defenders denunció este martes, en una declaración sobre el caso, que "sin pericial consensuada de un equipo de médicos ¡no se condena a nadie!".

"Muchos cirujanos cubanos de máximo prestigio en Cuba (como el veterano Esequiel Hernández Almeida) han salido a apoyar la praxis indicada y el Tribunal no contó con un conjunto de opiniones cirujanas expertas, sino con el imperativo político de no reconocer que así no se gestiona un país, sino que se acaba con las personas: médicos y pacientes", manifestó Prisoners Defenders, que compartió el audio de la doctora Yoandra Quesada.

"'Negligencia y cárcel contra los médicos', ha sentenciado el régimen de Cuba. Porque lo contrario es decirle a Miguel Díaz-Canel y a ese mismo régimen: 'Ustedes son los negligentes que debían ir a prisión'. Ella (Quesada) es la manifestación del dolor del pueblo más inocente, que sigue remando, aunque el barco se hunda y lleve así 65 años... y ya no pueden más. ¿Han de remar hasta que acaben ustedes con todos ellos?", cuestionó la organización.

"Díaz-Canel, el pueblo ha sentenciado a este régimen. Antes de ir a prisión por crímenes de lesa humanidad, ten un gesto atenuante para tantos miles de crímenes en tu haber ya. En el llanto de esta mujer está el llanto de todo un pueblo, y aquel que no lo ve y/o no actúa en consecuencia, no es humano", señaló Prisioners Defenders.

FUENTE: diariodecuba.com