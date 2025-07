Polémica en La Habana: Dany Ome y Kevincito El 13 se presentarán en Pabexpo en medio de dudas por vínculos con el régimen

View this post on Instagram

Embed - Dany muro on Instagram: "18 y 19 vamos hacer historia ♥ Cuba estamos aquí por ustedes nosotro no nos parecemos a nadie …. @fiesta_havana"

No obstante, otros fanáticos defendieron a los artistas argumentando que “su trabajo es cantar, no hacer política”. Varios recordaron que Dany Ome y Kevincito El 13 no crecieron ni consolidaron su carrera artística dentro de la isla, por lo que podrían no dimensionar el peso simbólico de actuar en escenarios bajo control estatal. “No se les puede pedir más. Ellos solo quieren dar alegría”, escribió un seguidor en defensa del dúo.

Expectativas altas pese a la controversia

A pesar de la polémica, los conciertos siguen firmes y se perfilan como un evento multitudinario, impulsado por la fuerte conexión de los artistas con un público joven ávido de entretenimiento en medio de la difícil realidad cubana.

El resultado final dependerá no solo de su desempeño en el escenario, sino de la narrativa que logren construir para convencer a una parte del público de que su música puede existir al margen de intereses políticos.

Por ahora, Dany Ome y Kevincito El 13 prometen encender Pabexpo. El tiempo dirá si sus canciones apagan o avivan un debate que va mucho más allá de la música.