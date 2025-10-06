Pipas rotas y con salideros agravan la crisis de abastecimiento de agua en Cuba

La crisis de abastecimiento de agua potable en Cuba se agrava con escenas que evidencian la ineficiencia del sistema estatal .

En redes sociales, usuarios denunciaron el envío de pipas defectuosas, llenas de salideros , que pierden el agua mientras intentan repartirla a los barrios más afectados por la escasez.

El tuitero Vismark Díaz Castillo compartió imágenes de una de las pipas enviadas a comunidades sin servicio, mostrando cómo el agua se desperdicia por múltiples fugas.

“Luego de varios días sin agua en muchas localidades del país, el régimen cubano comienza a enviar pipas en malas condiciones y botándose por los lados. El comunismo después de no servir, luego tampoco sirve, y después no funciona para nada”, publicó Díaz Castillo en la red X (antes Twitter).

En el video difundido, una vecina graba con indignación la pipa mientras el agua se escapa por los salideros.

Luego de varios días sin agua en muchas localidades del país, el régimen cubano comienza a enviar pipas de agua en malas condiciones y votandose por los lados, el comunismo después de no servir, luego tampoco sirve, y después no funciona para nada. pic.twitter.com/pPrDuzE11y

“Miren esto, después de un mes sin agua… ¿ustedes me van a decir que esto es posible?”, reclama la mujer.

La residente también muestra cómo la pipa llega prácticamente vacía y acusa a las autoridades de enviar camiones en condiciones deplorables.

“Dice él que no sabe nada, que no tiene nada que ver con eso, pero todo el mundo sabe cómo está el país”, añade, increpando al chofer del vehículo.

Las imágenes se han viralizado en redes sociales, generando cientos de comentarios de cubanos que enfrentan la misma situación en diferentes provincias.

Un síntoma del deterioro de los servicios públicos

La crisis del agua en la isla no es nueva, pero casos como este reflejan el colapso estructural de los servicios básicos y la incapacidad del Estado para ofrecer soluciones sostenibles.

El precio de una pipa privada de agua —que puede equivaler al salario de varios meses— se ha convertido en una carga imposible para muchas familias cubanas, obligándolas a sobrevivir entre la escasez, los altos costos y la burocracia.

Protestas y descontento ciudadano

La falta de agua potable ha generado protestas espontáneas en diferentes zonas de La Habana y el interior del país.

La pasada semana, una joven habanera protagonizó una manifestación inusual en la calle Monte, tras más de cinco días sin agua.

Videos compartidos por vecinos muestran cómo la mujer fue rodeada por la policía poco después del reclamo. Posteriormente, se conoció que fue citada por la Seguridad del Estado.

El caso se ha convertido en símbolo del hartazgo ciudadano, que no solo enfrenta cortes eléctricos, escasez de alimentos y medicamentos, sino también la imposibilidad de acceder a un bien tan esencial como el agua.

Crisis prolongada sin soluciones

Pese a las múltiples promesas oficiales, el sistema de abasto de agua en Cuba continúa colapsado, con infraestructuras obsoletas y pérdidas millonarias por fugas.

Especialistas alertan que más del 50% del agua bombeada se pierde en el camino debido al deterioro de las redes y a la falta de mantenimiento.

Mientras tanto, las imágenes de pipas rotas y desperdiciando agua se suman a la larga lista de evidencias que muestran el deterioro generalizado del país y el descontento creciente de la población ante la ausencia de soluciones reales.