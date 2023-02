Pareja de jóvenes actores de la TV Cubana llegan a Miami

Según contó Carlos, cuando llevaban nueve meses de relación, decidieron que no querían residir más en la nación caribeña: “No porque no nos encante Cuba, porque no amemos nuestro país, porque no disfrutemos muchísimo de la gente, de la familia, de todo, sino porque Cuba llegó al punto en el que los dos estábamos completamente convencidos de que ya no había espacio para nosotros, era inhabitable para personas como nosotros, como probablemente muchas personas sientan”.