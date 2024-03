Musico de guantánamo sería el mercenario cubano interrogado por tropas ucranianas en un video

“Nosotros no sabíamos que teníamos que ir para la guerra. Veníamos a hacer labores de albañilería. Nos hicieron un contrato en ruso, que no entendíamos. Cuando te das cuenta, estás en un búnker tirando tiros”, afirmó a sus interrogadores este el mercenario, quien agregó que “los cubanos que vienen aquí no tienen entrenamiento militar”.