Muere en Cuba una joven durante ejercicio del régimen de 'preparación para la defensa'

Según publica el portal Diario de Cuba, una joven identificada como Yurismay Bocourt murió este sábado durante uno de los ejercicios de preparación para la defensa que convoca desde hace décadas el régimen cubano. En estos ejercicios militares deben participar todos los ciudadanos que no están impedidos por ninguna enfermedad o discapacidad física, sean militares o no, pese a que no existe ninguna amenaza de guerra contra el país.