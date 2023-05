Militares protagonizan brutal represión para aplacar la multitudinaria protesta en Caimanera 

Según el periodista oficialista, ya "la situación está tranquila y se encuentran en el municipio las autoridades de la provincia".

"En el resto de la provincia prevalece la tranquilidad e, incluso, llueve en algunos territorios", concluyó.

Seguidores del propio periodista reprocharon la falta de claridad de la información ofrecida y la lejanía de la realidad de lo acontecido.

"Ay, por Dios, Migue, usted es periodista creíble, no deje que tanto esfuerzo que has hecho para tener y hacer bien tu trabajo (acabe), no deje ocultar la realidad. No eran tres personas, era un pueblo entero. Están los videos, por eso no tenía internet", dijo una usuaria.

"¡Por Dios! Te sigo y te creo. Pero vi todos los videos. En verdad vi a los que parecían tomados, y con mala estampa. Como también oí muy bien el coro", en referencia a los gritos de "¡Libertad!", dijo otra lectora.

"Así llegaron los 'boinas negras'. Los cubanos solo alzaron las manos en señal de no violencia. Los militares los acribillaron a golpes. ¡Impotencia, dolor, ira... siento muchas cosas ahora mismo!", denunció el activista Magdiel Jorge Castro que compartió en sus redes las imágenes de la represión.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que se hizo eco de la manifestación multitudinaria, exigió "que se respete el derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente".

"Condenamos cualquier tipo de represión o de mecanismo para invisibilizar los reclamos del pueblo. Exigimos al Partido Comunista los cambios políticos, económicos y sociales que el país necesita. La represión no puede ser la respuesta a la desesperante situación actual", declaró el OCDH en Twitter.

El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) dio a conocer que en el mes de marzo ocurrieron 372 protestas públicas en la Isla, la mayoría de ellas a través de herramientas de comunicación digitales y que se centraron en el hambre y la escasez de medicamentos.

La protesta del sábado recuerda a las ocurridas durante finales de septiembre y octubre del pasado año en medio de una crisis energética que sumió a los cubanos en prolongados apagones diarios. Esta crisis no termina y hoy se manifiesta con falta de combustible en todo el país.

